Manresa inicia el procés per concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a Víctor Feliu Ferrer

El ple municipal de Manresa d'aquest dimecres ha anunciat l'obertura de l'expedient per atorgar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a Víctor Feliu Ferrer, històric dirigent veïnal i activista social. La iniciativa, que respon a les demandes del teixit associatiu, es debatrà i votarà en el pròxim ple del 16 d'octubre.
Un reconeixement al compromís veïnal
Feliu, nascut el 1950 a l'Ametlla de Merola (Puig-reig) i resident a Manresa des de 1974, va dedicar gran part de la seva vida a millorar el benestar veïnal. Va ser un dels impulsors de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Plaça Catalunya i membre actiu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa, des d'on va fomentar la participació ciutadana, la cohesió i la solidaritat als barris de la ciutat.
Els darrers anys, va tenir una participació destacada a la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran, mostrant-se sempre tenaç i perseverant. Fins als últims dies, va defensar una Manresa més justa i inclusiva.
Procés d'adhesions i properes passes
Les entitats interessades poden adherir-se a la proposta presentant una instància genèrica a l'Ajuntament. D'acord amb el reglament d'Honors i Distincions, l'expedient es portarà a debat i votació en el ple municipal del 16 d'octubre.
La seva trajectòria ja havia estat reconeguda recentment amb el Premi del Consell Municipal de les Persones Grans i el Premi Santi Vidal de la Creu Roja, tots dos el 2024, valorant el seu altruisme i la seva dedicació a la comunitat. Amb aquesta Medalla de la Ciutat, Manresa vol retre-li l'homenatge més alt per una vida lliurada al servei públic i a la defensa dels drets col·lectius.