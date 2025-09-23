Turull marca distàncies amb l'extrema dreta des de Manresa: «El catalanisme mai avançarà des del discurs de l'odi»

L'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa s'ha omplert gairebé del tot aquest dimarts en una nova sessió del cicle Junts s'explica, amb la participació de Jordi Turull, secretari general de la formació, i de Ramon Bacardit, portaveu del grup municipal a l'Ajuntament. Turull ha advertit que "el catalanisme mai no avançarà des dels discursos de l'odi" i que "l'independentisme no farà res amb aquesta via", en clara referència a l'estratègia de confrontació d'Aliança Catalana, formació d'extrema dreta que les enquestes situen com a competidora directa d'una part del vot de Junts. La presidenta comarcal del partit, Eulàlia Sardà, ha conduït l'acte.
Crida a la cohesió i al treball propositiu
Turull ha situat la cohesió social com a eix central per "acabar allò que vam començar l'1 d'octubre", i ha subratllat que l'independentisme necessita "integrar el màxim de gent" per avançar. "L'odi no és cap resposta", ha remarcat, convidant a recuperar "una manera de fer política catalana, basada en el respecte, la cultura de l'esforç i el diàleg".
El dirigent ha alertat que Catalunya viu "un moment crucial" marcat pels canvis demogràfics, socials i econòmics, i ha defensat que Junts aprofita el temps a l'oposició per "treballar el terreny" i oferir solucions concretes: "No volem eslògans ni recrear-nos en els problemes; volem propostes clares per defensar la nació, protegir les classes mitjanes i treballadores i donar esperança als joves".
Bacardit critica la gestió local i augura canvi a Manresa
Abans, Ramon Bacardit ha fet un balanç crític de la gestió municipal a Manresa, lamentant la "manca de prioritats clares" i la "degradació" en seguretat i ocupacions il·legals. Ha assegurat que Junts és "el dipositari d'un sentiment de frustració" i que treballarà per "recuperar la confiança" amb propostes constructives. "El 2027 estarem governant aquesta ciutat i ho farem amb responsabilitat", ha afirmat.
Una estratègia per marcar distàncies amb Aliança Catalana
El missatge de Turull arriba després que diverses enquestes apunten a una fugida d'electorat cap a Aliança Catalana. Amb la seva crida a evitar discursos excloents, Junts busca presentar-se com l'alternativa sobiranista "inclusiva i constructiva", prioritzant el diàleg i la defensa dels drets socials i nacionals per sobre de la confrontació.
L'acte de Manresa forma part del cicle Junts s'explica, amb el qual el partit recorre diverses capitals de comarca per escoltar la ciutadania i exposar les seves propostes en matèria de fiscalitat, habitatge, infraestructures i educació, tot insistint en el seu compromís amb la independència "com una urgència social, democràtica i econòmica".