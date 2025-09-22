Ramon Bacardit: «El govern municipal ha de reconèixer que a Manresa també hi ha frau en el padró»

"Ens conformem amb que el govern municipal admeti que també a Manresa hi ha frau en l'empadronament i amb que prengui mesures per corregir-lo". Així ha justificat el portaveu del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, el fet que el seu partit torni a preguntar sobre aquest tema en el ple de l'Ajuntament que se celebrarà aquest dimecres.
"El passat mes de maig vàrem presentar una moció per crear una ordenança específica sobre l'empadronament i ens van acusar de fer polítiques de dretes", ha argumentat Bacardit, "però poc a poc diversos ajuntaments del país han anat reconeixent que tenen aquest problema". "Aquí no, aquí ho fem tot i ho fem tot bé", ha assenyalat de forma sorneguera.
Per aquest motiu, Junts preguntarà en el proper ple quines accions té previstes el govern municipal per combatre el frau en l'empadronament.
Altres precs i preguntes
Junts també presentarà altres precs i preguntes al ple. Sobre les mesures compensatòries a favor dels comerciants per les obres al carrer Guimerà, la formació preguntarà en quina situació es troben les polítiques d'aparcament que recollia la moció aprovada el mes d'abril: gratuïtat de la zona blava els dissabtes i en franges horàries concretes, i els tiquets d'aparcament de 60 minuts als pàrquings de la ciutat.
El partit també preguntarà sobre la implementació del canvi en l'enllumenat públic de la ciutat després que s'hagi completat l'actuació al Centre Històric. Junts també demanarà al govern que millori la senyalització horitzontal i vertical als carrers Barceloneta i Purgatori, que tot i ser de vianants, registra molt trànsit de vehicles que busquen aparcament per anar a la Clínica Sant Josep.
Finalment, recollint la demanda d'un grup de persones interessades en el patrimoni de la ciutat, Junts demanarà al ple que les actes de la Comissió Municipal del Patrimoni siguin públiques i la participació en els seus òrgans oberta als veïns que hi vulguin prendre part.