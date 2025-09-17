El cicle Junts s’explica arriba al Bages amb una trobada a Manresa

Dimarts 23 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, la Sala Plana de l'Om de Manresa acollirà el primer acte al Bages del cicle Junts s'explica, una gira organitzada per Junts per Catalunya que recorrerà el país amb l'objectiu d'apropar el partit a la ciutadania.
Un espai de proximitat i debat
Segons la formació, aquesta trobada vol crear un espai proper on escoltar les inquietuds dels veïns i veïnes, compartir els valors que defensa Junts i presentar el seu projecte polític com a alternativa real per al futur de Catalunya. La iniciativa forma part d'una estratègia més àmplia per fomentar el debat polític i recollir propostes del territori.
Participants destacats
L'acte comptarà amb la participació de Jordi Turull, secretari general de Junts; Eulàlia Sardà, presidenta de Junts Bages, i Ramon Bacardit, cap de Junts per Manresa. Els organitzadors destaquen que serà una oportunitat per interactuar directament amb membres de la direcció del partit i conèixer de primera mà les línies estratègiques que proposa la formació.
Obert a tothom amb inscripció prèvia
La trobada és oberta a tothom, tot i que Junts recomana confirmar l'assistència per assegurar plaça a través d'aquest enllaç.
Junts ha fet una crida a la participació amb el lema Construïm el país que volem, el país que mereixem. T'hi esperem, remarcant la voluntat d'escoltar la ciutadania i implicar-la en la definició del futur polític de Catalunya.