L'Espai 7 del Casino inaugura «Ocupació del buit» d'Ariadna Torres, 7è Premi Biennal TAVCC

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa inaugurarà el divendres proper setembre, a les 7 de la tarda, l'exposició Ocupació del buit, de l'artista Ariadna Torres. La mostra és la proposta guanyadora del 7è Premi Biennal TAVCC | el Casino, organitzat per la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central i el Centre Cultural el Casino, tal com es va anunciar el mes de juny. L'exposició es podrà visitar fins al 5 d'octubre, de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h.
Un mòbil gegant que transforma l'espai
L'obra presentada per Ariadna Torres és un mòbil gegant suspès del sostre, elaborat a partir d'una única peça feta amb lletres i un paper de grans dimensions confeccionat artesanalment amb plantes espontànies recollides de l'espai urbà. L'espectador podrà contemplar-la des de diferents angles, des de baix i en moviment, convertint la visita en una experiència immersiva. La proposta convida a reflexionar sobre la relació de les persones amb l'espai urbà, la natura espontània i els materials de rebuig, tot transformant elements quotidians en una obra amb valor poètic i conceptual.
L'artista Ariadna Torres Giménez
Nascuda a Manresa l'any 1982, Ariadna Torres és llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i es va diplomar en direcció de cinema a l'escola Bande à Part de Barcelona. La seva trajectòria artística es mou entre les arts plàstiques i visuals i la poesia, explorant disciplines com la serigrafia, la fotografia, el cinema, l'art digital i el gravat. A més de la seva producció artística, Torres també organitza i dinamitza tallers d'experimentació creativa per a públics de totes les edats.
Un premi que impulsa la creació contemporània
El Premi Biennal TAVCC | el Casino és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Manresa i la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central, amb l'objectiu de promoure la creació artística contemporània al territori i visibilitzar propostes que dialoguin amb la realitat cultural i social local. El premi, obert a totes les disciplines de les arts visuals, posa especial èmfasi en la innovació, la investigació i l'arrelament territorial.
En edicions anteriors, el premi ha distingit artistes com Berni Puig (2023, Pintura interior), Edgar García Felipe i el tàndem Rosa Cerarols-Clara Nubiola (2020), Joan Villaplana (2018), Carles Pier (2016), Cristina Zafra i Laura Casaponsa (2014) i Antonio Clavijo Victori (2012), tots ells amb projectes exposats al Centre Cultural el Casino o altres espais del territori.