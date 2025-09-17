Manresa celebrarà 30 anys de cooperació amb un ampli programa d'activitats

Manresa commemora aquest setembre el 30è aniversari de dues fites clau en el seu compromís amb la solidaritat: la creació de la Regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat. Per celebrar-ho, l'Ajuntament i el Consell han organitzat un programa d'activitats que tindrà el seu punt àlgid els dies 26 i 27 de setembre, però que s'allargarà fins a finals d'any amb xerrades, tallers, espectacles i exposicions.
Xerrades per reflexionar sobre cooperació i pau
El divendres 26 de setembre, a les 6 de la tarda, l'auditori de la Plana de l'Om acollirà la sessió inaugural amb la benvinguda de l'alcalde Marc Aloy i la presentació de diversos projectes de cooperació sota el títol Els valors de la cooperació per construir societats fonamentades en la cultura de pau. Hi intervindran Jordi Cuadras, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i Olívia Paton, de la Diputació de Barcelona.
Mitja hora més tard, es farà la taula rodona La pau comença aquí i amb tu. Educació per la pau i la transformació social, amb la pedagoga Eva Bach i l'advocat i mediador Jordi Palou-Loverdos. L'acte es tancarà amb la participació del regidor de Cooperació, Pere Massegú, i membres del Consell Municipal de Solidaritat.
Una jornada festiva i reivindicativa a la plaça Sant Domènec
El dissabte 27, la plaça Sant Domènec es convertirà en un espai ple de vida amb la jornada Sortim al carrer!, de les 11 del matí a les 10 de la nit. Hi haurà l'obra itinerant Siluetes d'aigua de Teatro en Movimento Callejerx, l'espectacle de Pallas@s en Rebeldía en suport al poble palestí, i un vermut poètic amb Glosa Càustica.
Tallers de malabars i equilibris amb LaCrica, de reparació d'electrodomèstics amb la Comunalitat de Manresa i Llums a l'ombra, i de dansa africana amb Ada Saliou Diop completaran la programació. A més, s'oferirà un esmorzar entre les 11 del matí i la 1 del migdia a càrrec d'associacions equatorianes i colombianes, i un dinar de germanor a les 2 a càrrec d'entitats culturals nouvingudes. La cloenda serà a càrrec del pianista i compositor Manel Camp amb el concert Banda sonora en temps de lluita.
Exposicions i actes fins al desembre
Durant el mes de novembre, una exposició al carrer repassarà els principals projectes de cooperació i emergències que Manresa ha impulsat a diferents països d'Àfrica, Amèrica del Sud, Àsia i Europa. L'objectiu és mostrar com la cooperació municipalista contribueix a abordar reptes globals i a reconstruir societats afectades per crisis humanitàries.
El programa es clourà el 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, amb una actuació de la cantant Lídia Pujol, que posarà veu a la necessitat de continuar treballant per la justícia i la pau.
Els actes s'han presentat aquest dimecres a l'Ajuntament de Manresa, amb el regidor Pere Massegú, la cap de la secció d'Igualtat i Cohesió Rosa de Paz, els membres del Consell Municipal de Solidaritat Alba Oliveras i Ricard Sánchez, i el primer regidor de Cooperació de Manresa, Joaquim Collado. Segons l'alcalde, aquests 30 anys simbolitzen el compromís de la ciutat amb els valors de la solidaritat i la noviolència.