L'esport femení brilla a Manresa en una Nit de l'Esportista que premia 26 referents locals

Manresa ha celebrat aquest dimarts la 54a Nit de l'Esportista, un esdeveniment que ha omplert el teatre Kursaal per reconèixer el talent i l'esforç de 26 esportistes, equips i entitats locals. L'esport femení ha estat el gran protagonista amb el doble guardó per a la nedadora artística Meritxell Ferré i la campiona del món d'enduro Mireia Badia, mentre que el reconeixement a la trajectòria ha estat per al jugador del Baxi Manresa Guillem Jou.
Un Kursaal ple per celebrar l'esport local
La ciutat ha viscut una de les seves grans nits amb la 54a Nit de l'Esportista, organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb el suport dels mitjans de comunicació locals. L'acte, conduït per la periodista Queralt Casals, ha posat en valor l'esport com a motor de cohesió social i exemple de superació. L'alcalde Marc Aloy, el regidor d'Esports i Salut Anjo Valentí i diverses autoritats del món esportiu han estat els encarregats d'entregar els premis.
En total, s'han premiat 26 esportistes, clubs, equips, tècnics i patrocinadors en una gala que ha combinat emoció i reconeixement. Entre els noms destacats, el triatleta Aleix Garcia ha estat designat millor esportista jove, mentre que Maria Comallonga, gimnasta, ha rebut el premi a millor esportista jove en formació. El guardó al millor esportista veterà ha estat per a Jordi Ballús, esquiador nàutic.
Dues campiones comparteixen el màxim guardó
El gran moment de la vetllada ha estat el reconeixement ex aequo a Meritxell Ferré Gaset, triple medallista mundial de natació artística, i a Mireia Badia Camprubí, campiona del món d'enduro. Les dues esportistes han estat premiades com a millors esportistes de la temporada, evidenciant el protagonisme creixent de les dones en l'esport local.
El podi individual l'ha completat Ona Bonet Bernadich, mentre que les gimnastes Laia Font Estruch i Lorena Medina Cobos han compartit la tercera posició. En la categoria d'equips, l'Egiba Team Femení ha estat escollit millor equip absolut i el Manresa Club Bàsquet Femení s'ha emportat el premi al millor club.
Reconeixement a la trajectòria i a figures clau
El jurat també ha premiat la tasca de formació i lideratge en l'esport manresà, amb el guardó a Maurici Casasayas Soler com a millor entrenador. Un altre dels moments més aplaudits ha estat l'homenatge a Guillem Jou, jugador del Baxi Manresa, que ha rebut un reconeixement especial per la seva trajectòria al club.
Durant la gala s'ha fet un record emotiu a Ton Perarnau, històric vinculat a l'AE La Salle, traspassat aquest estiu, una figura molt estimada per la comunitat esportiva manresana.
Una tradició que enforteix la comunitat esportiva
La Nit de l'Esportista de Manresa, ja amb 54 edicions, s'ha consolidat com una cita imprescindible per visibilitzar el treball dels esportistes locals i reforçar els vincles entre entitats, patrocinadors i institucions. La celebració d'enguany ha tornat a demostrar que l'esport és una peça clau en la identitat i la vida social de la ciutat.
Premis de la 54a edició de la Nit de l'Esportista
- Premi Manel Estiarte Duocastella. Trajectòria esportista comarca: Guillem Jou Coll.
- Premi Josep M. Pintó. Persona amb dedicació especial a l'esport: Xavier Sisa Besga.
- Premi Esport Escolar, Andreu Vivó i Tomàs: Ivet Castany Boix.
- Millor esportista Special Olímpic: Equip de Boccia Inclusiva.
- Millor esportista paralímpic: David Terés (Spartan Race)
- Premi Josep Vila Valldaura, especial del Jurat: ONG Diapo (Futbol).
- Premi al millor patrocinador d'entitat esportiva: Condals Group (Patrocina al Club Natació Manresa).
- Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al millor club: Manresa Club Bàsquet Femení.
- Premi al millor directiu - Premi Ton Perarnau: Montserrat Gomáriz González (Club Natació Manresa).
- Premi Josep M. Montfort al millor entrenador/a: Maurici Casasayas Soler (Judo).
- Premi Rafael Vilaseca al millor àrbitre o jutge esportiu: Teresa Basulla Serra (Bàsquet).
- Premi Campions, per als equips de categories de base que hagin assolit resultats a escala nacional i estatal al llarg de la temporada: Infantil Femení Blanc Vòlei - AE Vòlei Manresa 2019.
- Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta: Egiba Team GAF (Gimnàstica Artística Femenina).
- Millor esportista en categoria Veterà: Jordi Ballús Roca (Esquí Nàutic - Club 2 Llacs Lleida).
- Millor esportista Jove en formació - categoria cadet o sub-16: Maria Comallonga Font (Gimnàstica) (1r); Montse Fresnillo Pérez (Atletisme) (2n); Guillem Ecker Alberti (Bàsquet) (3r).
- Millor esportista en categoria Jove - fins a sub-21: Aleix Garcia Vilaseca (Triatló) (1r); Lerato Pagès Moboka (Atletisme) (2n); Guillem Naspler Pérez (Bàsquet) i Oriol Marsinyac Garcia (3r).
- Millor esportista en categoria absoluta: Mireia Badia Camprubí (motociclisme) i Meritxell Ferré Gaset (natació artística) (1r); Ona Bonet Bernadich (Atletisme) (2n); i Laia Font Estruch i Lorena Medina Cobos (Gimnàstica) (3r).