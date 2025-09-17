«Turisme rural», la comèdia de terror de Jordi Galceran i Sergi Belbel, obrirà el Toc de Teatre al Kursaal

La sala gran del Kursaal donarà aquest cap de setmana el tret de sortida al cicle Toc de Teatre amb Turisme rural, la nova comèdia de terror escrita per Jordi Galceran i dirigida per Sergi Belbel. L'espectacle es podrà veure en dues funcions: dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. El muntatge, que es va estrenar el setembre de 2024 al Teatre Borràs de Barcelona, arriba a Manresa amb la interpretació de Borja Espinosa, Alba Florejachs, Lluís Villanueva, Anna Güell i Joel Cojal.
Un cap de setmana romàntic que es converteix en malson
La història comença quan un matrimoni arriba de nit a una casa de turisme rural amb la intenció de passar-hi un cap de setmana romàntic. Han decidit ser pares i volen aprofitar aquests dies, que consideren propicis, per començar el seu projecte familiar. Però el que havia de ser una estada idíl·lica es converteix en una experiència inquietant: els amfitrions, gent de pagès, resulten menys acollidors del que semblava i arrosseguen la parella a una espiral de situacions inesperades i angoixants. Aquestes circumstàncies els obligaran a repensar no només la seva desitjada paternitat, sinó també el futur de la seva relació.
Humor, tensió i reflexió per als urbanites
Galceran i Belbel, responsables d'èxits com El mètode Grönholm, El Crèdit o FitzRoy, proposen amb Turisme rural una peça que combina girs sorprenents, moments hilarants i un humor que fa reflexionar. El muntatge juga amb els contrastos entre el món urbà i el rural i situa l'espectador davant del mirall, especialment aquells més acostumats al confort de la ciutat.
Entrades i pròxim espectacle
Les entrades per a les funcions de Turisme rural tenen un preu de 28 euros (26 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i 6 euros per a menors de 30 anys) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.
El cicle Toc de Teatre continuarà el cap de setmana del 18 i 19 d'octubre amb La presència, de Carmen Marfà i Yago Alonso, que serà la següent proposta de la programació estable de teatre del Kursaal.