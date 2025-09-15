Mercè Comes portarà aquest dimecres al Kursaal «Moltes Mercès!»

La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest dimecres, a les 6 de la tarda, l'espectacle Moltes Mercès!, un monòleg escrit i interpretat per Mercè Comes sota la direcció de Joan Valentí. La representació inaugura el nou cicle de programació destinat al públic major de 65 anys i promet una tarda plena d'humor, records i complicitats.
Una actriu icònica amb segell propi
Mercè Comes és una de les grans figures de l'escena catalana. Popular entre el gran públic per les seves aparicions amb La Cubana i pel seu paper com una de les mítiques Teresines, la seva trajectòria abasta molt més que aquests èxits televisius. L'actriu, amb una carrera iniciada de ben jove al barri de Gràcia de Barcelona, ha destacat sempre per un estil interpretatiu únic i inconfusible.
Un viatge per la memòria col·lectiva
Amb Moltes Mercès!, Comes ofereix un muntatge especial on reviu moments claus de la seva vida professional i personal, records que també formen part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. L'obra es presenta com una invitació a compartir experiències, anècdotes i emocions en un format íntim i proper al públic.
Informació pràctica i entrades
Les entrades tenen un preu general de 18 euros, amb descomptes especials: 15 euros per als titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys, i només 6 euros per al públic major de 65 anys. Es poden adquirir tant a les taquilles del Kursaal com a través del web del teatre.