L'aire de festa tornarà a Artés amb una audició de sardanes a la plaça de l'Església

Artés es prepara per viure una tarda de música i tradició aquest dissabte amb una audició de sardanes a la plaça de l'Església organitzada pels Amics de la Sardana. L'acte, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda, comptarà amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i oferirà coca i begudes per a tots els participants. En cas de pluja, la cita es traslladarà a la Sala Dos de Gener.
Una audició amb regust de tradició i festa
L'esdeveniment vol mantenir viva la flama de la dansa tradicional catalana al municipi i oferirà una selecció de nou sardanes que combinen peces clàssiques i contemporànies. El programa inclou obres com La masovera guapa de Josep Blanch i Reynalt, De generació en generació de Josep Cassú i Serra, i El meu jo de Lluís Cotxo i Güell. També es podran escoltar Isabel de Florenci Mauné i Marimont, Quan els ulls parlen de Josep Maria Tarridas i Barri, i Maria del Claustre de Ricard Viladesau i Caner.
La segona part de l'audició portarà els ritmes d'Imparables d'Alfred Abad i Gascon, Cantant per les muntanyes de Josep Vicenç i Juli Xaxu i, per tancar la tarda, Maria Lluïsa de Jordi León i Royo.
Una cita per a tots els públics
La plaça de l'Església d'Artés es convertirà en un espai de trobada per a sardanistes, veïns i curiosos. A la mitja part, l'organització oferirà coca i begudes gratuïtes per fomentar el caràcter festiu i participatiu de l'acte. Des dels Amics de la Sardana destaquen que iniciatives com aquesta són essencials per mantenir viva una part important del patrimoni cultural català i conviden tothom a sumar-se a la festa.