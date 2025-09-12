El Mil·lenari de Montserrat es posarà sota el focus del cel i el clima

L'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics (ACOM) ha preparat un ampli programa d'actes en el marc del Mil·lenari de Montserrat. L'agenda inclou exposicions, xerrades i un concurs fotogràfic que mostraran la relació entre Montserrat, el cel i la ciència del clima.
Exposició i concurs fotogràfic
L'exposició Meteorologia a Montserrat es podrà visitar del 4 al 25 d'octubre i s'inaugurarà el diumenge 5 d'octubre, a les 12 del migdia, amb la participació de Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, en un acte conduït per la meteoròloga Mònica Usart. Paral·lelament, el concurs fotogràfic El cel de Montserrat rep imatges fins al 15 de setembre i lliurarà els seus premis el 25 d'octubre. El jurat està format per representants de Foto Art Manresa i experts en meteorologia.
Ponències i xerrades divulgatives
El cicle de conferències inclourà la Dra. Carme Llasat (11 d'octubre), el Dr. Martí Boada (18 d'octubre) i el Dr. Vicent Altava (25 d'octubre), totes elles al matí a la sala Sant Maure o Façana i amb visites guiades a l'exposició. També hi haurà petites xerrades a peu dret dins l'espai expositiu, a càrrec dels meteoròlegs Eloi Cordomí (12 d'octubre) i Sònia Papell (19 d'octubre).
Activitats especials i col·laboracions
Abans del bloc d'octubre, el programa inclou dues activitats destacades al setembre: el dia 13 (19.30h), les astronautes de la missió Hypatia II oferiran una conferència en línia sobre com es prepara un viatge espacial, amb la participació d'Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. El 20 de setembre, l'acte 1.000 telescopis per al Mil·lenari, organitzat conjuntament amb el Parc Astronòmic del Montsec, reunirà aficionats a l'astronomia per observar el cel de Montserrat.
Un homenatge científic i cultural
Amb aquest programa, l'ACOM vol aprofitar el Mil·lenari de Montserrat per posar en valor la meteorologia, la recerca científica i la connexió històrica i cultural que el massís té amb el cel i el clima. L'entitat anima el públic general, aficionats a l'astronomia i amants de la natura a participar-hi, tot reforçant el paper de Montserrat com a punt de trobada entre ciència, cultura i patrimoni natural.