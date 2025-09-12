L'Observatori de Castelltallat busca ser Reserva Starlight i impulsar l'astroturisme

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat, situat a Sant Mateu de Bages, inicia el nou curs amb l'objectiu d'aconseguir la certificació internacional de Reserva Starlight, després d'haver rebut el juliol passat el reconeixement de Parc Estel·lar Starlight. El seu director, Toni Guntín, ha explicat a l'ACN que treballaran amb els ajuntaments de Fonollosa, Rajadell, la Molsosa i Aguilar de Segarra per canviar l'enllumenat i adherir-se a la Declaració de La Palma, requisits imprescindibles per obtenir la nova distinció.
Un cel privilegiat a gairebé 1.000 metres
L'entorn de l'observatori, reconegut ja el 2022 com a Espai amb Cel Nocturn de Qualitat per la Generalitat, és un punt estratègic per a l'observació del firmament. Amb l'aval de Parc Estel·lar Starlight, ara el centre vol fer un pas més i convertir tota la Serra de Castelltallat en un espai natural protegit que garanteixi el dret a gaudir d'un cel nocturn net i sense contaminació lumínica. Sant Mateu de Bages, municipi amfitrió, ja ha fet el canvi d'enllumenat necessari, cosa que ha permès rebre el primer distintiu.
Turisme astronòmic en expansió
Segons Guntín, el turisme astronòmic "és un sector en creixement molt important". Per aprofitar aquest impuls, s'ha creat l'Associació d'Astroturisme de la Serra de Castelltallat, que agrupa ja una vintena d'establiments com hotels, restaurants, cases rurals i empreses turístiques. L'objectiu és enfortir l'oferta, captar subvencions i consolidar la serra com a destinació de referència per als amants del cel estrellat.
Xifres de visitants i esdeveniments destacats
L'observatori espera superar els 4.000 visitants aquest 2025, després d'haver augmentat progressivament de 2.500 als 4.000 en pocs anys. Aquest agost, durant la pluja de Perseids, un miler llarg de persones es van apropar al centre en només vuit dies. Per al 2026, coincidint amb un eclipsi total de sol, preveuen atraure més de 1.400 persones en pocs dies. Els visitants provenen majoritàriament de les comarques centrals i de l'àrea metropolitana de Barcelona, moltes vegades famílies amb nens.
Una experiència directa amb el cel
Guntín defensa una metodologia basada en "posar l'ull a l'ocular" en lloc de veure el cel a través de pantalles. "Els fotons que desprèn aquell objecte que estàs observant són només per a tu. Algú altre, a dos metres, rebrà uns altres fotons", explica. Aquesta aposta per l'experiència directa és, segons ell, el que diferencia Castelltallat i fa que molts visitants repeteixin.
Un projecte nascut de la resiliència
L'origen de l'observatori es remunta als grans incendis forestals de 1994 i 1998, que van devastar part de la Catalunya Central. Per revitalitzar la zona, es va impulsar el projecte astronòmic, inaugurat finalment el 2004 gràcies al suport de la Diputació de Barcelona. Des d'aleshores, l'equipament ha esdevingut un motor turístic i un símbol de recuperació per a la serra.
Amb el repte de convertir Castelltallat en Reserva Starlight, l'observatori es posiciona com un actor clau en la preservació del cel nocturn i el foment del turisme sostenible a la Catalunya Central.