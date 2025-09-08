Saturn, més a prop que mai: el Bages ofereix l'oportunitat d'observar-lo en el seu millor moment

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat tornarà a obrir les portes per a un esdeveniment astronòmic singular. Els propers dies 19 i 20 de setembre, el centre organitzarà les sessions especials La Nit de Saturn, aprofitant l'arribada de l'oposició del planeta anellat, que tindrà lloc el diumenge 21 de setembre. En aquest moment, Saturn i la Terra es trobaran alineats amb el Sol, de manera que la distància entre el nostre planeta i el gegant gasós serà la més curta de tot l'any 2025.
Saturn, la joia del Sistema Solar
Saturn és, juntament amb Júpiter, un dels grans planetes gegants del sistema Solar. El que el fa únic, però, és el seu sistema d'anells, visibles amb facilitat a través d'un telescopi i que s'estenen fins a 280.000 quilòmetres de diàmetre, gairebé la distància entre la Terra i la Lluna. Tot i la seva espectacularitat, aquests anells són extremadament fins: el seu gruix no arriba als 100 metres i estan formats principalment per fragments de roca i gel.
La celebració d'aquesta edició de La Nit de Saturn és doblement significativa. D'una banda, per la proximitat del planeta, que permetrà una observació òptima; de l'altra, perquè els anells deixaran de ser visibles temporalment a partir del mes de novembre, quan l'equador de Saturn se situï perpendicular a la nostra línia de visió. Aquesta "desaparició" s'allargarà fins que el moviment del planeta torni a inclinar-lo cap a nosaltres.
Un programa complet sota un cel privilegiat
Les sessions es desenvoluparan sota el cel de la Serra de Castelltallat, recentment declarat Parc Estel·lar Starlight, el cel més fosc de la demarcació de Barcelona i un dels punts més idonis per a l'observació astronòmica de Catalunya.
El programa començarà amb una xerrada divulgativa per explicar les característiques més sorprenents de Saturn: els seus anells, els seus satèl·lits naturals i el paper fascinant que juga dins la dinàmica del sistema Solar. Paral·lelament, es podrà visitar l'exposició Les proporcions del sistema solar, que mostra de manera gràfica les diferències de mida entre Saturn, la Terra, el Sol i la resta de planetes.
El moment culminant arribarà amb l'observació directa a través dels potents telescopis de l'Observatori. Cada visitant tindrà l'oportunitat de veure Saturn en primera persona, sense pantalles ni fotografies d'arxiu: només l'ull de l'observador, els fotons de llum reflectits pel planeta i la immensitat del cosmos.
Una experiència que va més enllà de l'astronomia
La Nit de Saturn és també una ocasió per conèixer la Serra de Castelltallat i el seu entorn natural i cultural. A més de l'experiència astronòmica, els assistents poden gaudir dels paisatges rurals, dels conjunts monumentals de Coaner i Claret de Cavallers, dels allotjaments acollidors de la zona i de la gastronomia local.
Entrades ja disponibles
Les places per a les sessions de divendres 19 i dissabte 20 de setembre ja es poden reservar a través de la web de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. És una oportunitat única per observar Saturn en el millor moment de l'any i abans que els seus anells desapareguin temporalment del nostre camp de visió.