Manresa lidera un projecte pioner per recuperar metalls crítics en el reciclatge d'ordinadors

Manresa es consolida com un pol de recerca en el camp de la sostenibilitat i el reciclatge electrònic amb el projecte Reciplac, una iniciativa que té per objectiu desenvolupar un procés de reciclatge avançat d'ordinadors per recuperar metalls crítics i de gran valor com el pal·ladi, el coure i els imants de neodimi. El projecte està liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del Campus de Manresa, amb la implicació directa del centre tecnològic Eurecat, també amb seu a la ciutat, i de l'entitat social Andròmines.
Segons explica el santjoanenc Toni Dorado, investigador i coordinador del grup de Biohidrometal·lúrgia de la UPC al Campus de Manresa i professor de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), "el projecte representa un pas rellevant cap a la transferència eficient d'una tecnologia innovadora desenvolupada a Catalunya, amb una repercussió directa en el teixit empresarial del territori dins del camp del reciclatge de residus electrònics".
Tres estratègies combinades
El projecte Reciplac es basa en un procés de recuperació de metalls que combina tres estratègies complementàries.
En primer lloc, les plaques de circuit imprès (PCI) dels ordinadors se sotmeten a un sistema que classifica de manera selectiva els components més rics en pal·ladi. Aquests es tracten després amb una tecnologia hidrometal·lúrgica per poder-ne extreure i recuperar el metall.
En segon lloc, els investigadors treballen amb processos biohidrometal·lúrgics innovadors que permeten recuperar el coure metàl·lic també present a les plaques de circuit imprès.
Finalment, s'ha desenvolupat un sistema específic per al reciclatge dels imants situats als discs durs dels ordinadors. Mitjançant tractaments hidrometal·lúrgics, aquests imants es poden transformar en matrius de neodimi d'alta qualitat, preparades per ser reutilitzades en la fabricació de nous imants.
En paraules d'Albert Martínez Torrents, investigador de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental d'Eurecat, "la iniciativa es fonamenta en els principis de l'economia circular i la mineria urbana i posa en funcionament, de manera combinada, tres estratègies que permeten recuperar metalls crítics en el reciclatge d'ordinadors".
Un projecte amb impacte social
Més enllà de l'impacte científic i tecnològic, Reciplac també vol generar beneficis socials i ambientals. Per això, el lideratge d'Andròmines és clau. Tal com destaca Núria Sau, directora de projectes de l'entitat, "aquest projecte ens permet fer un pas endavant com a organització social i ambiental, aportant la nostra experiència en la gestió de residus i economia circular. Liderar Reciplac és una oportunitat per mostrar que la innovació tecnològica i el compromís social poden treballar conjuntament per transformar el reciclatge actual i crear ocupació al territori".
El projecte inclou també l'anàlisi d'altres components derivats del reciclatge d'ordinadors amb la finalitat d'optimitzar al màxim els processos i augmentar les opcions de reaprofitament amb criteris de sostenibilitat.
Pressupost i suport institucional
Reciplac compta amb un pressupost superior als 330.000 euros, dels quals 250.000 provenen d'un ajut de la convocatòria de Nuclis d'R+D Green per a projectes d'economia circular en l'àmbit dels residus, impulsada el 2024 per Acció i l'Agència de Residus de Catalunya.
A més, el projecte compta amb el suport tècnic i l'assessorament de l'empresa de gestió de residus Datambient, que aportarà la seva experiència per facilitar la transferència del coneixement a la realitat empresarial i industrial.
Manresa, centre d'innovació en reciclatge electrònic
El fet que el projecte es desenvolupi principalment des de Manresa, tant des del campus universitari de la UPC com des de Eurecat, consolida la capital del Bages com un referent en l'àmbit de la recerca aplicada al reciclatge electrònic i la sostenibilitat.
Per a Dorado, aquest és un exemple clar que "la recerca que es fa a la universitat i als centres tecnològics de Manresa té la capacitat de tenir un impacte directe en el territori i en el teixit productiu". A la vegada, permet situar la ciutat al mapa internacional de la investigació en matèries tan estratègiques com la recuperació de metalls crítics, essencials per a la indústria tecnològica i energètica.
Amb Reciplac, Manresa es projecta com un espai on universitat, centres tecnològics i entitats socials treballen plegats per transformar el model de reciclatge i fer front als reptes mediambientals i econòmics del futur.