Acció de protesta de l'USTEC-STEs IAC a Manresa en l'inici del curs escolar

Aquest dilluns, coincidint amb el primer dia de curs a Catalunya, Manresa ha estat un dels punts on el sindicat USTEC-STEs IAC ha organitzat accions de protesta. Abans de l'inici de les classes, ha desplegat una pancarta al pont del Poal sobre la C-55 amb el missatge "Dignifiquem l'educació. Amunt els salaris, avall les ràtios!", acompanyada per pots de fum verd, color que identifica les mobilitzacions del sector.
Reivindicacions laborals i salarials
El sindicat majoritari a ensenyament denuncia que el Departament d'Educació manté unes condicions laborals i salarials que consideren precàries. Reclamen la reclassificació professional del personal laboral i d'atenció educativa (PAE), la revisió del conveni col·lectiu vigent des del 2008, i un complement retributiu únic per a tot el personal. També posen sobre la taula la necessitat d'una reducció de ràtios per garantir una educació de qualitat.
Després de la vaga del passat 8 d'abril, USTEC-STEs va aconseguir asseure a la taula de negociació amb el Departament, però considera que el Pla Estratègic presentat és "una presa de pèl" que no aborda la pèrdua del 25% de poder adquisitiu dels darrers anys ni les necessitats reals dels professionals.
Retallades en el personal d'atenció educativa
El sindicat denuncia també la reducció de 103 places de tècniques d'integració social (INS), una figura que consideren clau per a l'acompanyament d'alumnat i famílies en situació de vulnerabilitat. Malgrat anunciar una aposta per l'educació inclusiva, el Departament "només ha creat 10 noves places estructurals", mentre que la resta s'han tornat a vincular a un programa temporal de dos anys. A més, les incorporacions no es produiran fins al 15 de setembre, quinze dies després de l'inici del curs.
Segons USTEC-STEs, aquesta "manca de planificació" posa en risc la qualitat de l'atenció educativa i agreuja la precarietat laboral del personal, en un context on el 40% de l'alumnat té necessitats educatives específiques.
Continuïtat de les mobilitzacions
El sindicat acusa el Departament i l'Administració de mantenir incompliments: des de la reclassificació pendent del PAE des de 2006 fins al complement per a educadores de llars d'infants i l'equiparació salarial del personal laboral docent, que encara no s'ha fet efectiva.
Després de traslladar les seves demandes a la consellera d'Educació, Anna Simó, en la reunió del 2 de setembre, USTEC-STEs ha avisat que la mobilització continuarà fins aconseguir retribucions dignes, ràtios adequades i un increment real de plantilles. "El nostre futur no es negocia, es defensa", ha remarcat.