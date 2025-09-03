Santpedor i Castellnou de Bages inauguren el curs escolar amb una jornada educativa

Els Ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages han celebrat aquest dimarts una jornada d'obertura del curs escolar per al professorat, en el marc de la xarxa intermunicipal Educació de qualitat, amb l'objectiu de reconèixer la tasca educativa i compartir experiències pedagògiques.
Una trobada educativa intermunicipal
L'acte ha tingut lloc a l'Auditori Convent de Sant Francesc de Santpedor i ha comptat amb la participació d'uns 150 docents procedents de diferents centres educatius dels dos municipis. Entre els assistents hi havia professionals de les escoles Riu d'Or, La Serreta, Llissach, Jeroni de Moragas, les escoles bressol municipals Els Gallarets i Pam i Pipa, l'Institut d'Auro, l'Escola Municipal de Música de Santpedor i l'equip tècnic de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas.
L'objectiu principal de la jornada ha estat fomentar la cooperació i l'intercanvi entre docents, així com posar en valor la tasca educativa que es desenvolupa dia a dia als centres de la comarca.
Discursos institucionals
La regidora d'Educació de Santpedor, Mireia Vall, ha conduït l'acte i ha aprofitat per agrair el compromís dels mestres i mestres en la formació dels infants i joves. També ha destacat la importància del treball conjunt i la transmissió de valors que contribueixen a una educació de qualitat.
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha donat la benvinguda als assistents i ha ressaltat la jornada com un reconeixement de tota la feina del professorat. Durant la seva intervenció, ha subratllat la rellevància de mantenir el català com a llengua vehicular a les aules i la necessitat de garantir una educació inclusiva i adaptada a les noves demandes socials.
Conferència sobre els essencials de l'escola
La trobada ha tingut com a tema central Els essencials de l'escola, amb una conferència a càrrec de Ruth Galves, llicenciada en Filologia Catalana i professora de Llengua i Literatura als Jesuïtes de Casp. Galves també exerceix com a formadora de docents i assessora de centres a través de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
Durant la seva intervenció, Galves ha analitzat com l'educació pot aportar seguretat i confiança als infants i joves davant les incerteses constants, els canvis administratius i les múltiples demandes de la societat. Ha posat l'accent en la importància de la col·lectivitat, la cooperació i una mirada optimista que permeti als docents afrontar els reptes del dia a dia amb eines pedagògiques sòlides i innovadores.
Reconèixer i agrair la feina del professorat
Des dels Ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages, han volgut expressar l'agraïment a tot el professorat per la seva participació i compromís, així com desitjar un bon inici de curs a tots els equips educatius. La jornada també ha servit per reforçar la xarxa educativa intermunicipal Educació de qualitat, amb l'objectiu de consolidar projectes compartits i afavorir l'intercanvi de bones pràctiques entre els centres.
La iniciativa reflecteix la voluntat dels dos municipis de promoure una educació inclusiva, propera i de qualitat, reconeixent el paper clau del professorat en la formació integral de les noves generacions i en la cohesió educativa de la comarca.