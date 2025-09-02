Súria estrenarà contenidors intel·ligents amb targeta per millorar el reciclatge

L'Ajuntament de Súria ha començat a repartir fulls informatius a totes les llars del municipi per donar a conèixer la posada en marxa del nou sistema de contenidors de recollida selectiva. La principal novetat serà la implantació de contenidors tancats per a la fracció orgànica i la resta (rebuig), que només es podran obrir amb targeta identificativa o aplicació mòbil. La resta de contenidors -envasos, paper, vidre, oli domèstic i roba- es mantindran oberts i d'accés lliure.
L'objectiu del consistori és augmentar els nivells de reciclatge i millorar la qualitat de la separació dels residus, amb la finalitat de reduir l'impacte ambiental i garantir un sistema de pagament més just i equitatiu per a la ciutadania que recicla correctament.
Campanya informativa i de participació
El repartiment de fulls ha estat el primer pas d'una campanya informativa que s'intensificarà després de l'estiu. Les famílies rebran una carta amb instruccions detallades sobre el funcionament del nou sistema, els passos per obtenir la targeta i altres informacions pràctiques. Paral·lelament, l'Ajuntament organitzarà sessions informatives i participatives per barris, així com punts d'atenció presencial i personal informador al carrer per resoldre dubtes, gestionar incidències i fer el seguiment del procés.
També es preveu canviar la ubicació d'alguns contenidors per formar illes completes que facilitin la separació de totes les fraccions en un mateix espai.
Distribució de targetes i materials de suport
Quan el sistema es posi en marxa, les llars rebran diversos materials per afavorir el reciclatge i la correcta utilització dels nous contenidors. Es tracta de:
- Targeta identificativa, imprescindible per obrir els contenidors d'orgànica i de resta, que també es podran activar amb aplicació mòbil.
- Cubell airejat per a la fracció orgànica, que redueix males olors i evita l'acumulació de líquids.
- Bosses compostables, que faciliten la descomposició de la matèria orgànica.
- Guia informativa, amb detalls sobre el nou model de recollida, serveis complementaris (Deixalleria, recollida d'oli i roba) i les noves ubicacions dels contenidors.
Amb aquesta aposta, Súria vol avançar cap a un model de gestió de residus més sostenible, alineat amb els objectius ambientals i de responsabilitat compartida entre administració i ciutadania.