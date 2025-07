L'Observatori de Castelltallat rep el distintiu internacional de Parc Estel·lar Starlight

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha estat acreditat recentment com a Parc Estel·lar Starlight, un reconeixement atorgat per la Fundación Starlight, vinculada a l'Institut d'Astrofísica de Canàries i la UNESCO. Aquest distintiu internacional reconeix els equipaments astronòmics ubicats en entorns naturals amb cels nocturns d'alta qualitat i amb un fort compromís amb la divulgació científica. El guardó posa en valor tant la qualitat ambiental de l'entorn com l'esforç sostingut del municipi de Sant Mateu de Bages per preservar la foscor del cel davant la contaminació lumínica.

En la carta de reconeixement, la directora gerent de la fundació, Antonia M. Valera, subratlla "la tasca en defensa del cel nocturn" duta a terme per l'Observatori i el municipi, i destaca el seu paper en la promoció del turisme de les estrelles. Aquest reconeixement internacional se suma a altres fites assolides, com la declaració d'Espai amb Cel Nocturn de Qualitat per part de la Generalitat l'any 2022, que ja certificava la baixa contaminació lumínica de la zona.

Un model de protecció activa

L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages ha estat un actor clau en aquest procés, amb l'aplicació rigorosa del Pla de Prevenció de la Contaminació Lumínica que ha comportat intervencions específiques en l'enllumenat públic. Aquestes accions han reduït la llum artificial innecessària i han afavorit la visibilitat dels astres, contribuint alhora a la preservació de l'ecosistema nocturn. A més, el consistori va aprovar per unanimitat, en el ple del 27 de maig, l'adhesió a la Declaració de La Palma per la defensa del cel fosc, un manifest impulsat a escala internacional.

Aquest context de compromís i qualitat ha afavorit també la creació de l'Associació d'Astroturisme de la Serra de Castelltallat, que aposta per un model de turisme sostenible vinculat a l'observació del cel. La nova certificació Starlight arriba, així, en un moment idoni per reforçar els seus objectius i facilitar la promoció del territori com a destinació destacada per als amants de l'astronomia.

Cap a una Destinació Turística Starlight

Amb aquest nou distintiu, l'Observatori de Castelltallat es consolida com un dels referents en divulgació astronòmica a Catalunya i se situa en una bona posició per aspirar a una nova fita: la certificació com a Destinació Turística Starlight. Aquesta qualificació reconeix els territoris que incorporen la preservació del cel nocturn com a part del seu model turístic i cultural. En aquest sentit, es preveu sumar el suport dels altres municipis que formen part de la Serra de Castelltallat -Fonollosa, Rajadell, Aguilar de Segarra i Prades de la Molsosa- per assolir aquest objectiu compartit.

Inaugurat el 2004 i propietat de la Diputació de Barcelona, l'Observatori està cedit a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, i la seva gestió tècnica va a càrrec de Vega Associació per a la Divulgació de l'Astronomia, amb Toni Guntín com a director. Aquest equipament no només ha esdevingut un pol de coneixement i formació científica, sinó també un exemple de com la col·laboració entre administració, entitats i ciutadania pot generar valor cultural, turístic i ambiental.