L'Observatori de Castelltallat proposa aquest estiu nits d'astronomia per a tots els públics

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat (OAC) engega la temporada d'estiu amb un ampli programa d'activitats per descobrir els secrets del cel nocturn. Aprofitant el solstici i les nits més curtes de l'any, l'equipament obre les seves portes a partir del 20 de juny amb sessions divulgatives, observacions a ull nu i amb telescopi, i activitats especials per aprofundir en la comprensió del firmament. El calendari d'estiu s'estendrà fins al 20 de setembre i està pensat per a un públic ampli, amb experiències en grups reduïts i en un entorn privilegiat.

Especial Solstici d'Estiu, el 20 i 21 de juny

Les primeres activitats del programa tindran lloc coincidint amb l'arribada del solstici d'estiu, el 20 i 21 de juny. Serà una sessió especial que combinarà divulgació i observació. Els participants assistiran a una xerrada introductòria sobre el solstici i els astres característics d'aquesta època, seguida d'una visita guiada a l'exposició permanent del centre sobre el sistema solar.

Un cop acabada la part expositiva, l'activitat es traslladarà a la cúpula de l'observatori, on s'iniciarà l'observació nocturna. Amb l'ajuda d'un punter làser, els astrònoms dibuixaran al cel les constel·lacions visibles i oferiran explicacions adaptades a tots els públics. Els telescopis permetran observar objectes celestes destacats com el cúmul globular d'Hèrcules (M13) o la nebulosa de l'Anell (M57), dues de les joies de l'estiu astronòmic.

Activitats setmanals: cada divendres i dissabte fins al setembre

A partir del 27 de juny i fins al 20 de setembre, l'Observatori programarà activitats de forma regular cada divendres i dissabte al vespre. Aquestes sessions inclouran:

Una visita guiada a l'exposició Les proporcions del sistema solar.

a l'exposició Les proporcions del sistema solar. Una xerrada multimèdia sobre l'evolució estel·lar, pensada per introduir conceptes bàsics de l'astronomia d'una manera didàctica i visual.

sobre l'evolució estel·lar, pensada per introduir conceptes bàsics de l'astronomia d'una manera didàctica i visual. Una observació del cel nocturn amb telescopis d'alta potència, en què els assistents podran veure de prop astres com Albireu, estel doble a la constel·lació del Cigne, cràters lunars o objectes de cel profund com nebuloses o cúmuls estel·lars.

Un dels valors afegits de l'OAC és que les observacions es fan directament amb l'ull humà, sense pantalles, per potenciar una experiència autèntica de contacte amb el cel. A més, els grups són reduïts i les activitats es desenvolupen sense massificacions, cosa que permet una atenció propera i personalitzada.

Nit temàtica dedicada al Triangle de l'Estiu

El cap de setmana del 19 i 20 de juliol, l'Observatori dedicarà les seves activitats al Triangle de l'Estiu, un asterisme emblemàtic format pels estels Vega (Lira), Deneb (Cigne) i Altair (Àguila). Es tracta de tres dels astres més brillants del cel de l'hemisferi nord durant els mesos d'estiu i que formen una figura fàcilment identificable a simple vista.

L'activitat inclourà explicacions detallades sobre la importància d'aquest triangle com a punt de referència per a l'observació celeste i com a porta d'entrada a altres constel·lacions d'interès. Com sempre, l'observació es completarà amb telescopis i assessorament directe dels tècnics de l'OAC.

Totes les activitats de l'OAC requereixen reserva prèvia, que es pot fer a través del web oficial de l'Observatori.