Els contes infantils prenen vida al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages ha estat l'escenari, aquest dimecres, del lliurament dels premis del 36è Concurs de Contes Infantils Montpetit, una cita consolidada que reconeix l'enginy narratiu dels alumnes de 4t, 5è i 6è de primària de les escoles del municipi. Enguany, un total de 341 infants han participat en aquesta iniciativa que vol fomentar el gust per la lectura i l'escriptura des de les primeres etapes educatives.

Els relats premiats

Els textos guanyadors d'aquesta edició han destacat per la seva creativitat i originalitat, i han estat valorats per un jurat format per representants de les escoles, la Llar d'Infants, l'Institut, la Biblioteca i el setmanari Montpeità, que és qui organitza el concurs.

4t de Primària

L'amulet desaparegut, de Carla Cots Mujal (Escola Monsenyor Gibert)

La vida de la Leyla, de Lena Cañada Fontanet (Escola Paidos)

5è de Primària

Be the person your dog thinks you are, de Júlia Barea Sánchez (Escola Paidos)

En Miquel, l'Elena i la bibliotecària, de Clàudia Espinar Gala (Escola Pla del Puig)

6è de Primària

La biblioteca secreta, d'Inés Sanz Leiva (Escola Paidos)

Les aventures del pa amb tomàquet. Buscant un supermercat, d'Aina Camas Sirvent (Escola Paidos)

Una festa literària i artística

Durant l'acte, el públic assistent va poder gaudir de la narració audiovisual dels contes guanyadors, acompanyada d'il·lustracions realitzades per l'artista santfruitosenca Clara Oliveres. La posada en escena, que va aportar un toc visual i emotiu, es pot recuperar íntegrament a través de YouTube.

Reconeixement al talent infantil

Cada infant guardonat va rebre una il·lustració impresa del seu conte, un paquet de jocs de taula i material escolar, i veurà publicada la seva obra en l'edició especial del Montpetit del setmanari Montpeità, una manera de visibilitzar i posar en valor la veu literària dels més petits del municipi.