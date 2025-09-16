Micky porta la seva veu incombustible al Kursaal amb el cicle del Club de la Cançó

El cicle d'El Club de la Cançó del Kursaal continuarà aquest dijous, 18 de setembre, amb el concert del cantautor madrileny Micky, una de les figures més reconegudes del pop espanyol dels anys seixanta i setanta. La cita serà a les 7 de la tarda a la sala petita del teatre manresà, on el públic podrà gaudir d'un recital proper i íntim amb un repàs de les seves millors cançons.
Micky va començar la seva trajectòria artística l'any 1960, amb només 17 anys, com a membre del grup Micky y los Tonys. El 1971 va iniciar la seva carrera en solitari i va assolir un gran èxit amb el tema El chico de la armónica, que el va consolidar com a solista. Anys més tard, el 1975, amb la cançó Bye, bye, Fräulein, va aconseguir sonar fins i tot a Alemanya i Holanda. El 1977 va representar Espanya al festival d'Eurovisió amb Enséñame a cantar, una de les peces més recordades de la seva carrera.
Durant la dècada dels noranta, Micky va formar part d'espectacles que van recuperar els grans clàssics del pop espanyol, com Mágicos 60, al costat de Jeanette, Tony Ronald, Karina i Lorenzo Santamaría. Posteriorment, amb alguns d'ells, va participar a la gira Míticos 70, que va continuar omplint teatres i auditoris. En l'actualitat, torna a recórrer escenaris com a membre del grup Pioneros. Los padres del pop, juntament amb Santi Carulla (Los Mustang), Helena Bianco (Los Mismos) i Paco Pastor (Fórmula V).
En el concert de dijous al Kursaal, Micky oferirà una actuació en què interpretarà el millor del seu repertori amb música pregravada, mantenint la seva energia característica i la connexió amb el públic que l'ha fet popular al llarg de dècades. El recital serà una oportunitat per reviure en directe alguns dels temes que han marcat la història del pop espanyol.
Les entrades per assistir a aquest concert tenen un preu general de 15 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través de la web del teatre. Per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i socis del Galliner, el preu és reduït a 12 euros.
El Club de la Cançó ja ha anunciat el proper concert del cicle: el 4 de desembre, també a la sala petita del Kursaal, amb la cantautora alacantina Inma Serrano, que tancarà l'any amb la seva proposta musical.