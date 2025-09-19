Junts proposa commemorar els 25 anys de la cessió a la ciutat de la Pista Castell

El president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, ha presentat una proposta perquè el consistori organitzi un acte commemoratiu pels 25 anys de la cessió gratuïta de la Pista Castell, així com la instal·lació d'una placa explicativa que en recordi la seva importància esportiva, cultural i social. Bacardit ha demanat que la iniciativa es debati al ple d'octubre per aconseguir un "gran acord de ciutat" amb el suport de tots els grups municipals.
Segons Bacardit, "la Pista Castell forma part de la memòria viva de Manresa" i cal reconèixer la generositat dels ciutadans que la van fer possible i el llegat que ha deixat a la ciutat. També ha destacat que l'acte hauria de ser "un gest d'agraïment i reconeixement" per als propietaris que el novembre del 2000 van cedir gratuïtament l'equipament.
La regidora de Junts, Lluïsa Tulleuda, ha subratllat el paper clau de la Pista Castell en el naixement i projecció del Club Bàsquet Manresa: "Sense aquest espai i l'esforç col·lectiu que el va fer possible, la trajectòria esportiva del club i del bàsquet manresà no s'entendrien de la mateixa manera".
La Pista Castell, inaugurada el 1966 gràcies a la iniciativa ciutadana, va ser la pista principal del CB Manresa fins al 1981 i, posteriorment, va acollir entrenaments, concerts i nombrosos esdeveniments culturals. L'edifici va ser enderrocat fa una dècada i l'espai es manté en desús. Junts proposa que l'acte commemoratiu es dugui a terme abans de finalitzar l'any i que també s'informi i impliqui el Club Bàsquet Manresa.