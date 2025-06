Fem Manresa topa amb el govern en voler accelerar la recuperació esportiva de la Pista Castell

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha debatut aquest dijous una moció de Fem Manresa per habilitar la Pista Castell com a espai esportiu, tres anys després d'haver-se aprovat una moció impulsada pel Club Esportiu Popular en aquest sentit. El govern municipal ha rebutjat la proposta en bloc al·legant que la intervenció ha d'incloure's dins un futur pla de reforma integral del parc de Puigterrà, que té previst començar a moure's a finals de mandat. El desacord entre els grups ha frustrat la possibilitat de negociar la proposta per punts, i la pista continuarà, de moment, en desús.

El govern rebutja actuar només sobre la Pista Castell

La moció presentada pel regidor de Fem Manresa Jordi Trapé reclamava que s'activés abans d'un any la construcció d'una pista poliesportiva i un camp de vòlei al solar on hi havia hagut l'històric pavelló de la Pista Castell, enderrocat el 2015. El text reprenia un compromís aprovat pel ple el juny del 2022 a proposta del mateix grup, però mai executat.

Durant el debat, el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, va argumentar que el govern no podia acceptar la proposta perquè la zona forma part del conjunt del parc de Puigterrà, objecte d'un futur pla d'intervenció integral. Segons Garcia, aquest pla es començarà a definir a través d'un procés participatiu que no es preveu fins a finals de mandat. Per això, va considerar incoherent actuar ara només sobre la pista, i va afirmar que el govern hi votaria en contra.

El govern volia votar punt per punt, però Fem Manresa s'hi nega

Des del govern municipal, es va plantejar la possibilitat de votar la moció per punts, de manera que es pogués aprovar la voluntat política de millorar la Pista Castell sense comprometre's amb els terminis. Tot i això, Fem Manresa va advertir que si es fraccionava la votació, retirarien la moció.

La posició del govern va ser clara: "no podem comprometre una actuació en un any en un espai on hi ha previst un procés participatiu de tot el parc". També van recordar que ja havien transmès a l'oposició les dificultats tècniques i pressupostàries d'intervenir a la zona -especialment per la necessitat de consolidar els murs de contenció-, i van reiterar la voluntat de no actuar aïlladament en una part del parc.

Fem Manresa denuncia la inacció i defensa la urgència

Jordi Trapé va lamentar que el govern mantingui la "provisionalitat" de l'espai després d'una dècada sense ús i tres anys després que el ple aprovés la proposta original. "Si sabem que aquest espai quedarà buit encara uns anys més, per què no actuar ara?", va preguntar. El regidor va argumentar que l'esport és una eina de cohesió social i de salut pública, i va destacar que la manca d'equipaments oberts al centre de la ciutat és una mancança greu.

Finalment, la moció va ser rebutjada amb els vots en contra dels tres partits de govern i Vox, i amb els vots a favor de la resta de partits de l'oposició.

Una reivindicació amb llarg recorregut

L'espai de la Pista Castell ha estat durant anys objecte de debat i reivindicació ciutadana. L'any 2022, el ple va aprovar una moció per reconvertir-la en pista esportiva oberta a petició del Club Esportiu Popular. Hi van votar a favor tots els grups excepte el PSC, que es va abstenir. Des d'aleshores, però, no s'hi ha fet cap actuació.

El govern insisteix que la resposta a la situació de la Pista Castell no pot ser parcial ni accelerada, sinó integrada en una visió de conjunt. Fins que arribi aquesta intervenció, però, la pista continuarà sense ús esportiu.