El govern de Manresa nega dues vegades l'oposició per proposar accions «que ja portem a terme»

El govern de Manresa va dir fins a dues vegades "no" a l'oposició durant el ple d'aquest dijous fent servir el mateix argument: "Això que vostès proposen ja ho portem a terme i si els ho votéssim a favor, semblaria que no és així". La reposta va ser la mateixa en les dues mocions, però el to no. La primera va provocar una petita crisi de retrets de la regidora de Fem Manresa, Gemma Boix. La segona, vista l'experiència de la primera negativa, va apostar per la contenció. En tot cas, les dues negatives van obtenir la mateixa reacció per part del grup proposant: "Vàrem registrar la moció fa una setmana i no ens han dir res fins ara".

Difondre la imatgeria entre els menuts

La primera negativa va ser amb una moció de Fem Manresa per promoure la imatgeria manresana, sobretot en àmbits escolars, però no només, tant la vinculada al Correfoc com a la gegantera, i també la reedició d'un volum que es va publicar sobre el tema i que està esgotat des de fa temps. La regidora de Cultura, Tània Infante, va respondre la proposant Gemma Boix repassant les visites que porten a terme a les escoles Xàldiga i la colla Gegantera, i les activitats que es fan per estendre el coneixement de les figures entre els infants. També va informar que el llibre sobre la imatgeria manresana es reeditarà i ho farà actualitzat amb les darreres incorporacions a la festa de la ciutat.

Quan la regidora va informar que el sentit de vot del govern seria en contra de la moció, Boix no se'n va poder estar de mostrar la seva emprenyamenta. "Pensàvem que fèiem una proposta de consens i ens trobem amb que ho fan tot bé i que no cal afegir-hi res més", va respondre tot queixant-se que amb una setmana de temps no els haguessin trucat per corregir la moció o adaptar-la. "Si fan tantes coses i nosaltres no ho sabem, és perquè no ho comuniquen bé", va afirmar, tot assegurant que Infante l'havia respost amb "supèrbia".

Moció de Junts per a compensar els petits propietaris amb pisos ocupats

La segona negativa no es va haver d'esperar. A la següent moció, Junts presentava una proposta perquè l'Ajuntament compensés els petits tenidors d'habitatges que vivien una ocupació d'usuaris a qui els Serveis Socials havien reconegut la seva vulnerabilitat. En concret, Ramon Bacardit demanava que quedessin exclosos del pagament de l'IBI i la taxa de recollida de residus, que el consistori es fes càrrec dels subministraments que hi pogués haver i que els pagués un lloguer mentre es demorava el seu llançament.

Potser per l'enganxada de la moció anterior, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, va apostar per la contenció i l'acompanyament des de l'inici de la seva intervenció: "Potser el sorprendré, però estic totalment d'acord amb la moció que presenten", va començar, i va anar desgranant que mesures similars ja les aplica l'Ajuntament des de fa anys. "Per llei, l'IBI no el podem perdonar, i la taxa d'escombraries ja la paga l'inquilí sigui quina sigui la seva situació habitacional", va explicar. Sobre els subministraments, la regidora va informar que, fa poc, una sentència del Tribunal Suprem que marca jurisprudència permet al propietari cancelar els contractes que tingui al seu nom d'un pis si és ocupat. Finalment, sobre el pagament d'un lloguer, l'Ajuntament obre convocatòries anuals per als propietaris que es trobin en aquesta situació. "No és un pagament mensual com proposa la seva moció: és un pagament únic per a tot el període", va aclarir. La conclusió, però, va ser igual que en la moció anterior: "Hi votarem en contra perquè ja ho estem fent".

En aquest cas, el regidor Bacardit va reclamar al govern que "millori la comunicació" amb els petits propietaris d'aquestes convocatòries, "ja que si nosaltres que som regidors no en tenim coneixement, imagini's els ciutadans que no ho són". El cap de Junts, igual que Boix en la moció anterior, va lamentar que tot i tenint la proposta de moció sobre la taula des de fa una setmana "ningú del govern no ens hagi contactat per aclarir-nos el mateix que ens ha explicat vostè al saló de sessions".

Totes dues mocions van tenir el mateix recorregut: els vots en contra dels regidors del govern municipal no els va permetre prosperar.