Manresa vota en contra de la visita de Felip VI a Montserrat

El ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous ha votat a favor de rebutjar la visita de Felip VI i Letícia a Montserrat en una visita que tenen prevista per al proper 23 de juny, vigília de la diada de Sant Joan. La moció, que ha estat presentada pel grup Nacionalista, ha comptat amb el suport d'ERC, Junts, Fem Manresa i el propi grup proposant. Només el PSC hi ha votat en contra, ja que la regidora de Vox s'ha passat tot el debat i la votació fora de la sala atenent una trucada.

En un to entre vehement i novel·lesc, el portaveu del grup Nacionalista, Sergi Perramon, ha defensat que la presència del rei espanyol en un espai d'alt valor simbòlic per a Catalunya "és una provocació" i "una manca de respecte" a la nació catalana. "La seva visita no és neutra ni ingènua", ha afirmat el regidor, que considera que es tracta d'un "gest calculat" per part de la monarquia espanyola. "És un intent de profanar un espai que ha estat far de resistència cultural i nacional", ha afegit, tot recordant el paper històric de Montserrat durant la dictadura i la transició democràtica.

Perramon també ha recordat el paper del monarca el 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum, en què va avalar la repressió exercida per l'Estat espanyol contra els catalans. "No oblidem que aquell discurs va suposar un cop de porta a qualsevol via democràtica", ha dit.

"Rei espanyol no, però comtes feudals, sí?"

En absència de la regidora de Vox, l'única veu discordant amb la proposició ha estat la del portaveu del PSC, Anjo Valentí, que ha retret a Perramon que quan va recollir l'acta de regidor a l'inici de mandat defensés els feus catalans i les constitucions que recollien l'autoritat dels comtes. "Vostè no està en contra de la monarquia, està en contra del rei per ser espanyol. Si fossin els comtes catalans em temo que els defensaria", li ha etzibat.

En la resposta, el regidor Perramon ha lamentat que la visió republicana que algun dia va tenir el PSC s'hagi dissolt amb el pas del temps, i li ha reconegut que sí, que li pesa que sigui espanyol, però li ha recordat que la tradició constitucionalista catalana -"a l'igual que l'anglesa i a diferència de l'espanyola"- es basa en jurisprudència, no en textos inamovibles. El debat entre socialista i nacionalista s'hauria allargat per camps retòrics i historiogràfics, però l'alcalde Marc Aloy els ha demanat implícitament contenció amb el gest, quan ja es portaven cinc hores de ple.

En el seu torn d'intervencions, el regidor d'ERC Pol Huguet ha recordat que Felip VI va ser declarat el 2018 persona non grata a la ciutat.