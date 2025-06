L'afinador de l'orgue de la Seu de Manresa recupera part de les eines que li havien robat

Els Mossos d'Esquadra han recuperat en bon estat part de les eines robades a l'interior del vehicle de Carlos Manuel Álvarez, l'afinador de l'orgue de la Seu de Manresa, que, tal i com va avançar NacióManresa, va patir un robatori divendres passat després d'afinar l'instrument per al cicle Magí Pontí. El material ha estat localitzat abandonat a la via pública, en una zona propera al lloc dels fets, i es troba en bon estat. Álvarez, que aquest dijous s'ha desplaçat des de Teruel fins a la comissaria dels Mossos de Manresa, ha confirmat que s'han recuperat un 20% de les eines sostretes, però que són les de més especialització en el seu ofici.

Robatori sense sortida al mercat negre

La hipòtesi policial és que el lladre va acabar descartant el botí en comprovar que no li podria treure rendiment econòmic. Les eines recuperades eren específiques per a la construcció i afinació d'orgues, amb poc valor al mercat negre però un alt valor econòmic i sentimental per al seu propietari. Entre el material recuperat hi ha peces úniques com una maleta de la casa Standley on Álvarez guardava les eines més valuoses, algunes d'elles procedents del seu mestre cubà, i d'altres fabricades per l'empresa alemanya Laukhuff, que va tancar el 2021 i ja no produeix més utillatge.