La basílica de la Seu presenta el primer cicle d'orgue Magí Pontí

La basílica de la Seu de Manresa ha presentat el seu primer cicle d'orgue, que rebrà el nom de Magí Pontí. L'any 2022, després d'una intensa campanya per millorar-ne les condicions, es va restaurar, en el taller de l'orguener Carlos M. Álvarez, l'orgue Puggina de la Seu de Manresa, esdevenint, així, un instrument idoni per a concerts i aportant un enriquiment notable a la litúrgia de la basílica.

Un cop celebrats els concerts inaugurals el temple veu evident la necessitat de donar continuïtat a l'activitat concertística de la basílica i d'omplir l'orgue de contingut, amb la finalitat de situar l'instrument de la Seu al mapa de l'activitat organística de Catalunya.

Per aquest motiu, i per a estimular l'afició per aquest instrument tan especial, la Seu de Manresa presenta el seu primer cicle d'orgue, batejat amb el nom del compositor manresà Magí Pontí, que s'estendrà de juny a octubre amb la participació d'intèrprets de renom, una programació variada i una visita comentada a l'orgue.

Magí Pontí

El cicle d'orgue de la Seu pren el nom d'un manresà il·lustre i un dels millors organistes de la seva època: Magí Pontí i Ferrer (Manresa, 1815 - Lleida, 1881), organista, mestre de capella, compositor i pedagog que s'inicià en el món de la música com a corer a la Seu de Manresa i que arribà a ser primer organista de la catedral de Lleida durant 48 anys.

Pontí començà els seus estudis musicals als set anys a la Seu de Manresa, amb el mestre de la capella Caietà Mensa i Grau i l'organista Mariano Matarrodona. Amb deu anys va ingressar a l'Escolania de Montserrat i al 1833 va guanyar la plaça d'organista de la catedral de Lleida. El 1871 va assumir també el magisteri de la capella de música.

De Pontí en destaca, també, la seva faceta pedagògica i benèfica al capdavant dels ensenyaments musicals per als orfes de la Casa de Misericòrdia de Lleida (1864). A més, va crear una banda de música i un cor infantil, a través dels quals va formar nombrosos músics que després ocuparien càrrecs destacats en orquestres i agrupacions musicals de dins i fora de Catalunya.

Autor d'una obra extensa i diversa, -se li atribueixen unes dues-centes obres- va compondre música religiosa per a orgue i per a veus i acompanyament musical i música profana. Gran part de la seva obra es conserva a l'arxiu de la catedral de Lleida.

El programa

El primer cicle de concerts d'orgue de la Seu proposa una dialèctica entre allò local i allò internacional. Els intèrprets que hi participaran, a més de mostrar la seva capacitat tècnica, posaran en relleu les qualitats de l'orgue de la basílica després de la seva recent restauració i ampliació.

El cicle s'inaugurarà el 13 de juny amb un recital del prestigiós organista italià Enrico Viccardi, nascut a Llombardia i format a Piacenza i Viena amb mestres com Michael Radulescu i Luigi Ferdinando Tagliavini. Viccardi és professor d'orgue al Conservatori de Parma i imparteix masterclasses regularment; a més, és un concertista molt actiu a Europa, actuant cada temporada als festivals d'orgue més rellevants. Disposa d'un ampli catàleg discogràfic, amb diversos enregistraments premiats per la crítica.

A Manresa oferirà un programa de música italiana en què obre amb una transcripció per a orgue que Johann Sebastian Bach va fer d'un concert d'Antonio Vivaldi. Farà un recorregut per obres per a gran orgue compostes -majoritàriament- en l'època en què es va construir l'orgue de la Seu, amb especial èmfasi en les peces de Marco Enrico Bossi.

Dissabte 14 de juny a les 11 del matí es portarà a terme una visita guiada a l'orgue, oberta a tothom. L'organista i director artístic del cicle, Marcel Martínez, farà una presentació divulgativa i gràfica del funcionament de l'instrument, mostrant les seves possibilitats tècniques.

El següent concert del cicle, que tindrà lloc el dia 12 de juliol, és fruit de la col·laboració iniciada el 2023 amb l'Associació Catalana de l'Orgue que organitza el cicle Els Orgues de Catalunya. Enguany l'Associació Catalana de l'Orgue presentarà a la Seu l'organista Mercè Sanchís, coneguda per la seva intensa dedicació com a organista acompanyant de l'Escolania de Montserrat, on també és professora d'orgue.

La Festa Major de Manresa vibrarà amb el so de la Plaça: el 28 d'agost, l'organista Francesc Pi i el tenora Marià Franco (un duet de llarga trajectòria) oferiran un concert especial a la Seu. Pi, organista titular de l'orgue barroc de Sitges, està format a Barcelona i en diverses acadèmies internacionals. Franco va ser tenora solista durant nou temporades a la Cobla Sant Jordi i actualment és solista de la Cobla Maricel de Sitges. A primera vista, dos instruments aparentment allunyats, però que estableixen un diàleg sonor d'alta intensitat dins les voltes de la Seu. El programa inclou sardanes, alguna sorpresa per a orgue sol i peces del segle XX compostes per a aquesta combinació instrumental, amb especial atenció a la Suite dels Reis de Mallorca, de Joan Lluís Moraleda.

Per clausurar el cicle d'enguany -el primer de molts que esperem oferir- comptarem amb la presència del jove organista vilafranquí Berenguer Montserrat. Aquest concert, patrocinat pels Amics de la Seu, tindrà lloc el 17 d'octubre, en el marc dels actes tradicionals al voltant del Dia de la Seu. Montserrat, format a Vilafranca, Barcelona i Stuttgart, presentarà un programa divers que completarà l'oferta musical del primer cicle Magí Pontí.

Per tal de millorar l'experiència dels concerts, tambée seran retransmesos en directe en unes pantalles situades davant de l'altar que mostraran la labor de l'intèrpret amb l'orgue. Es pretén, així, acostar el músic al públic per tal que la vivència del concert sigui completa. Tots els concerts del cicle estan programats per les 8 del vespre i són gratuïts amb taquilla inversa.

Col·laboracions

La creació d'aquest cicle ha estat possible gràcies a la col·laboració de voluntaris, entitats i empreses que han fet un esforç per a que el programa d'aquest any fos una realitat, permeten així engegar el primer cicle d'orgue de la Seu de Manresa amb la voluntat que esdevingui una cita anual. Cal agrair, doncs a l'Associació Amics de la Seu, a l'Associació Catalana de l'Orgue, a Electrodomèstics Bases SL, a Manuel Busquets Advocats i a MEBSA, Muntatges Elèctrics del Bages SL i a Santasusana, grup de corredors d'assegurances la seva implicació en aquest projecte.