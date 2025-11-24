El Bages brilla al Certamen Nacional de Pubillatge amb dues proclamacions destacades

El Bages ha estat una de les grans protagonistes del Certamen Nacional de Pubillatge 2025, celebrat aquest cap de setmana a Montserrat, gràcies a les proclamacions de Mallol Vall Estefanell, de Sant Vicenç de Castellet, com a Hereu de les Comarques Barcelonines, i d'Íria Ramon Castell, de Navarcles, com a Pubilla de les Comarques Barcelonines. Les dues distincions han situat el territori al centre d'un esdeveniment de país que, per primera vegada, s'ha celebrat al Bages.
La plaça de Santa Maria de l'Abadia va reunir un miler llarg de persones en una jornada solemne i festiva que forma part del programa del Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat.
Un certamen multitudinari en un escenari excepcional
L'acte de proclamació va convertir Montserrat en el punt de trobada del pubillatge català. Representants vinguts d'arreu de Catalunya i Andorra, autoritats municipals i regionals, i membres de la comunitat monàstica van omplir l'esplanada per acompanyar els 61 candidats.
Hi van intervenir Arnau Akhtar i Bertran, president de Foment del Pubillatge Català; Núria Carreras i Povill, alcaldessa de Monistrol de Montserrat, i el P. Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari.
Els nous representants nacionals
La jornada va culminar amb la proclamació dels màxims representants del pubillatge català:
- Laia Gómez Calderero (Arenys de Mar, Maresme), Pubilla de Catalunya 2025
- Francesc Moreno Morata (Anglès, Selva), Hereu de Catalunya 2025
A més de les distincions nacionals, es van proclamar els representants per demarcacions. Entre tots ells van destacar els dos joves bagencs:
- Mallol Vall Estefanell (Sant Vicenç de Castellet), Hereu de les Comarques Barcelonines 2025
- Íria Ramon Castell (Navarcles), Pubilla de les Comarques Barcelonines 2025
Completaven el quadre d'honor les pubilles Ariadna Duran (Tarragonines), Judit Poch (Gironines), Queralt Pérez (Lleidatanes), i els hereus Miquel Pérez (Lleidatanes), Aitor Gómez (Tarragonines) i Guillem Blancas (Gironines). Tots ells prenen el relleu dels representants escollits el 2024 a Rosselló.
Un cap de setmana intens d'activitats i tradició
El certamen va incloure dues jornades d'activitats organitzades per Foment del Pubillatge Català, l'Ajuntament de Monistrol i l'Abadia de Montserrat.
Dissabte: proves, cultura popular i gala
Els candidats van realitzar els exàmens -test, redacció i entrevista-, i el municipi va acollir la inauguració d'una majòlica commemorativa. La tarda va estar marcada per una mostra de cultura popular i un sopar de gala amb més de 400 assistents.
Diumenge: espiritualitat i proclamació
Abans de l'acte central, els representants del pubillatge van participar a la missa conventual amb una ofrena floral a la Mare de Déu.
Una fita històrica per al Bages
Per primera vegada, la comarca ha estat seu del Certamen Nacional de Pubillatge, reforçant el seu paper en la preservació i projecció de les tradicions del país. Les proclamacions de Sant Vicenç de Castellet i Navarcles han servit per situar el territori en un lloc destacat del mapa del pubillatge català.