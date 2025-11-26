El Geoparc de la Catalunya Central se suma a la iniciativa «La geologia és important, posem-la en valor»

El Geoparc de la Catalunya Central s'ha adherit oficialment a la iniciativa La geologia és important, posem-la en valor, presentada el 18 de novembre al Congrés dels Diputats davant les comissions de Ciència i d'Educació. La proposta, impulsada per entitats, col·legis professionals i organismes del sector, defensa el paper estratègic de la geologia i n'exigeix un major reconeixement institucional, especialment en àmbits científics, educatius i mediambientals.
Un pilar per entendre i gestionar el sistema Terra
La geologia és clau per comprendre el funcionament del planeta i afrontar reptes globals com el canvi climàtic, la transició energètica, la prevenció de riscos naturals o la gestió sostenible del territori. Des de la disponibilitat de minerals crítics fins a la qualitat del sòl o la gestió de l'aigua, molts aspectes essencials per al progrés depenen d'aquesta ciència. Tot i això, el sector denuncia que la geologia continua tenint poca presència en les polítiques públiques i fins i tot està en risc de desaparèixer de les aules.
Els geoparcs, un model reconegut internacionalment
La iniciativa compta amb el suport de la Xarxa Espanyola de Geoparcs, que subratlla el paper d'aquests territoris com a espais de divulgació científica i desenvolupament sostenible. Amb divuit geoparcs reconeguts per la UNESCO, Espanya és el segon estat del món amb més espais d'aquest tipus, consolidant-los com a referent internacional.
El compromís del Geoparc de la Catalunya Central
El Geoparc reafirma el seu compromís amb la promoció de la geodiversitat, l'educació ambiental i la sensibilització ciutadana. Cada any, centenars de persones participen en les seves activitats, que ajuden a entendre la Terra com un sistema complex i fascinant i fomenten un turisme responsable i un desenvolupament territorial equilibrat.
Crida a un reconeixement institucional
Per tot plegat, el Geoparc de la Catalunya Central dona suport a la iniciativa i demana que la geologia tingui un paper central en les estratègies estatals de ciència, educació, medi ambient i desenvolupament local. El territori es compromet a continuar treballant per situar la geologia al centre del coneixement i de les oportunitats futures.