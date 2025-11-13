El Geoparc de la Catalunya Central defineix amb docents el seu nou Pla Estratègic Educatiu

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central ha completat dues trobades participatives amb professorat de secundària per definir el seu Pla Estratègic Educatiu (PEEG), una iniciativa que vol establir una estratègia comuna per acostar la geologia, el patrimoni natural i la sostenibilitat a l'educació. Les sessions, celebrades a Moià i Cardona, han comptat amb la participació de disset docents de catorze centres de cinc comarques.
Docents de cinc comarques, protagonistes del debat
Les jornades, celebrades el 18 d'octubre a Moià i el 8 de novembre a Cardona, han servit per recollir les aportacions del professorat i compartir experiències sobre com integrar els valors i el coneixement del Geoparc a les aules. La primera trobada, a l'Auditori Sant Josep de Moià, va incloure una visita a les Coves del Toll, mentre que la segona es va desenvolupar al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, dos espais emblemàtics del patrimoni geològic del territori.
Els participants van treballar de manera col·laborativa per identificar necessitats, reptes i oportunitats en l'àmbit educatiu, així com per conèixer els recursos didàctics existents. Les principals demandes del professorat apunten a la necessitat de més materials pedagògics, formació específica i espais de cooperació en xarxa per treballar la ciència i el patrimoni natural.
Una estratègia compartida per connectar ciència i territori
El president del Geoparc de la Catalunya Central, Eduard Mata, ha valorat molt positivament el procés participatiu i ha destacat "la importància d'escoltar la veu del professorat per construir una estratègia educativa que connecti el coneixement científic amb el territori i fomenti la consciència ambiental entre els joves".
Les conclusions d'aquestes trobades serviran de base per redactar el Pla Estratègic Educatiu del Geoparc, que marcarà les línies d'acció per als propers anys en educació i divulgació del patrimoni geològic, natural i cultural de la Catalunya Central.