S'obre el procés per adherir-se a les medalles al mèrit cultural a Joan Morros i Francesc Comas

L'Ajuntament de Manresa ha obert el període perquè les persones i entitats que ho desitgin puguin adherir-se a la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a Joan Morros Torné i Francesc Comas Closas. Les adhesions es poden presentar mitjançant una instància genèrica a través de la seu electrònica municipal.
Reconixement a dues trajectòries destacades
En el ple municipal del mes d'octubre, es va informar que l'Ajuntament ha iniciat d'ofici, per iniciativa dels grups municipals, la tramitació per atorgar aquestes dues medalles, que hauran de ser ratificades en plens futurs.
La distinció a Joan Morros Torné reconeix la seva llarga trajectòria com a activista i promotor cultural, impulsor de les arts escèniques i participant clau en la creació d'entitats i projectes de dinamització sociocultural a la ciutat. Morros és considerat una de les ànimes de la recuperació del Teatre Kursaal, símbol de la vitalitat cultural manresana.
Pel que fa a Francesc Comas Closas, la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural vol ser un homenatge a la seva tasca incansable per la recuperació i difusió de la història i el patrimoni de Manresa i del Bages. Comas ha esdevingut un veritable cronista de la ciutat, tant per la seva producció historiogràfica com per la seva labor al capdavant del Centre d'Estudis del Bages i la seva implicació en nombroses entitats i institucions locals.
Lliurament de la Medalla al Mèrit Cívic a Víctor Feliu
D'altra banda, aquest dijous 13 de novembre tindrà lloc l'acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a títol pòstum a Víctor Feliu Ferrer. El reconeixement vol retre homenatge a la seva trajectòria cívica i al profund compromís amb el teixit associatiu i veïnal de Manresa.