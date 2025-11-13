Un conte a l’escola Valldaura de Manresa trenca estereotips de gènere i fomenta el respecte

L'escola Valldaura de Manresa ha acollit la lectura del conte La faldilla lila d'en Leo, dins la campanya Contes a l'escola, impulsada per l'associació de Famílies LGTBI+. La iniciativa vol normalitzar la diversitat de gènere i familiar des de la infància, oferint llibres que conviden a la reflexió i a la convivència respectuosa.
La història d'en Leo, un nen que vol portar faldilla
A en Leo li encanta disfressar-se, imaginar mons nous i jugar sense límits. Li agrada ser pirata o superheroi, però també posar-se una faldilla. Quan ho fa, sovint el confonen amb una nena. "Un nen no pot portar faldilla?", és la pregunta que planteja el conte La faldilla lila d'en Leo, llegit aquesta setmana a l'escola Valldaura de Manresa.
El relat és un dels títols inclosos al projecte Contes a l'escola, que l'associació Famílies LGTBI+ duu a diferents centres educatius amb l'objectiu de normalitzar la diversitat familiar i de gènere. Segons la seva presidenta, Carla Álvarez, els llibres són una eina fonamental per fomentar el respecte: "Si existeixen llibres per parlar del dol o de la separació, per què no per parlar sobre la diversitat afectiva i de gènere?".
Els contes com a eina pedagògica
Per a Àngels Mas, mestra de Primària a l'escola Valldaura, aquesta campanya és "un regal". En declaracions a l'ACN, explica que a les aules sovint manquen llibres que reflecteixin la realitat diversa de l'alumnat. "Els contes permeten trencar idees establertes i obrir espais de debat on l'alumnat pot expressar-se lliurement", assegura.
El projecte ofereix un catàleg de lectures adaptades a cada etapa escolar, tant de Primària com de Secundària. Els llibres tracten temes com la identitat de gènere, la llibertat d'expressió personal i les diferents tipologies de família, amb un llenguatge senzill i positiu que facilita la comprensió i la reflexió entre els més joves.
Un espai segur per parlar i escoltar
La directora del centre, Marta Ferrer, reconeix que algunes famílies han rebut la iniciativa amb cert recel. Tot i això, defensa el paper de l'escola com a espai de diàleg i respecte: "Hem de procurar que sigui un lloc segur. Aquí podem parlar de temes que, per motius culturals o religiosos, potser no es tracten a casa. L'escola ha de donar peu a la reflexió i al debat".
Des de l'associació de Famílies LGTBI+, Álvarez subratlla que la campanya no pretén imposar res, sinó mostrar la normalitat i garantir que tots els infants tinguin referents positius. "Els nens i nenes s'han de sentir recolzats i reflectits. Continuarem amb aquesta tasca de visibilització fins que ja no calgui", afirma.
Educar per construir una societat més igualitària
Tant docents com entitats coincideixen que la lectura és un instrument poderós per educar en la igualtat i combatre els estereotips de gènere. "Treballar-ho des d'Infantil ajuda a garantir que, quan arribin a l'adolescència, ja hagin interioritzat el respecte", afegeix Mas.
Per a l'associació, la clau és la prevenció: oferir espais on els infants puguin aprendre a conviure amb la diferència i entendre-la com un valor. "Encara creixen en un món heteropatriarcal i heteronormatiu, sense prou referents en el seu dia a dia. L'educació ha de ser un dels pilars per construir una societat més justa, igualitària i inclusiva", conclou Álvarez.