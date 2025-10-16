Les 10es Jornades Estatals de Geoparcs reuneixen a Montserrat més de 150 professionals

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central ha estat, del 14 al 16 d'octubre, l'amfitrió de les 10es Jornades Obertes de la Xarxa Estatal de Geoparcs Mundials, una trobada que ha reunit més de 150 professionals i representants de 17 geoparcs d'arreu de l'Estat. L'esdeveniment, celebrat a Montserrat, ha servit per reflexionar sobre el paper dels geoparcs com a espais de coneixement, educació i sostenibilitat, i per posar en valor la tasca del Geoparc de la Catalunya Central en aquests àmbits.
Debat i reflexió sobre el paper educatiu dels Geoparcs
La sessió inaugural, oberta a la comunitat educativa, va comptar amb una àmplia participació i es va estructurar en tres blocs temàtics centrats en el paper dels geoparcs com a motors educatius i de conscienciació ambiental.
Els blocs van abordar temes com l'educació formal en els geoparcs, la formació per als reptes climàtics i de sostenibilitat i la innovació educativa en la interpretació geològica. Els participants van compartir experiències que mostren com aquests espais poden convertir-se en aules a l'aire lliure per promoure el coneixement científic i els valors de respecte al medi ambient.
A través d'aquestes ponències, es va posar de manifest la importància de connectar la recerca i l'educació, i de promoure un aprenentatge actiu que ajudi a comprendre millor el territori i els seus recursos naturals.
Un sopar institucional amb suport polític i institucional
El vespre del primer dia es va celebrar un sopar institucional de benvinguda amb la participació de més de 150 persones i una àmplia representació política i institucional del territori i de la resta de geoparcs. L'acte va ser presidit per Josep Rull, president del Parlament de Catalunya, que va destacar el valor dels geoparcs com a espais de coneixement i sostenibilitat.
"El coneixement científic que ens proporcionen els Geoparcs ens ha de permetre plantejar el futur en termes de sostenibilitat", va afirmar Rull, que va felicitar el Geoparc de la Catalunya Central per "posar la seva narrativa al servei del país i del desenvolupament sostenible".
També hi van intervenir Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages, i Eduard Mata, president del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. Hernàndez va remarcar el caràcter compartit del projecte i la seva voluntat d'"estar obert al món", mentre que Mata va definir els geoparcs com a "laboratoris del futur" i va subratllar que aquestes jornades "enforteixen i posicionen el Geoparc com a referent educatiu i turístic sostenible".
Visites i treball en xarxa
Les sessions dels dies 15 i 16 d'octubre es van dedicar exclusivament al treball en xarxa entre els disset geoparcs participants. Una vuitantena de representants van visitar diversos punts d'interès geològic del Bages, com Cardona, Súria, Sallent i Manresa, on van poder conèixer exemples de gestió i divulgació del patrimoni natural.
Aquestes activitats van afavorir l'intercanvi d'experiències i la cooperació entre territoris, dos aspectes fonamentals per continuar avançant en el desenvolupament sostenible i en la preservació del patrimoni geològic.
Una edició marcada per dues efemèrides
Aquesta desena edició de les jornades ha coincidit amb dues efemèrides destacades: el 10è aniversari del Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs de la UNESCO i el 25è aniversari de la Xarxa Europea de Geoparcs.
Aquest doble aniversari ha servit per recordar la trajectòria i el creixement d'aquest moviment global, que actualment agrupa més de 200 geoparcs arreu del món amb l'objectiu de connectar la ciència, l'educació i el desenvolupament sostenible.
Valoració molt positiva
Des del Geoparc de la Catalunya Central, la valoració ha estat molt positiva. L'organització ha destacat que la trobada ha permès reforçar vincles internacionals i posar el territori al mapa dels geoparcs referents en divulgació, recerca i educació.
Segons el Geoparc, aquestes jornades consoliden el seu paper dins la xarxa mundial i evidencien "la implicació de les institucions i de la comunitat local en la promoció d'un model de desenvolupament sostenible i educatiu".