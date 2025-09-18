El Geoparc de la Catalunya Central impulsa un procés participatiu amb docents per definir el seu Pla Estratègic Educatiu

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central ha posat en marxa un procés participatiu amb el professorat i els equips directius del territori per dissenyar el seu Pla Estratègic Educatiu (PEEG). L'objectiu és dotar els docents d'eines i recursos didàctics que ajudin a conèixer i estimar el patrimoni geològic i natural, alhora que fomenta la formació de ciutadans compromesos amb el medi ambient i capaços d'afrontar reptes globals des d'una perspectiva local.
Dues trobades per recollir la visió del professorat
Per recollir les aportacions dels professionals de l'educació, el Geoparc ha organitzat dues sessions participatives reconegudes pel Departament d'Educació i Formació Professional com a formació de 15 hores. A les trobades es treballaran temàtiques clau del Geoparc com la geologia, els recursos naturals, el canvi climàtic, els desastres naturals, els riscos geològics, la biodiversitat i el patrimoni natural.
Sessions a Moià i Cardona
La primera sessió serà el 18 d'octubre, de 9 del matí a 2 del migdia, a les Coves del Toll de Moià, i inclourà presentacions, dinàmiques participatives i una visita a l'equipament. La segona trobada es farà el 8 de novembre, també de 9 a 2, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, on es debatran els recursos educatius, els reptes de futur i l'estratègia educativa del Geoparc, a més d'una visita a la Muntanya de Sal.
Implicació directa del sector educatiu
Aquest procés busca incorporar la mirada dels docents per assegurar que el Pla Estratègic respongui a les necessitats reals de les escoles i instituts del territori. Els participants hauran d'elaborar un breu treball d'aplicació per completar la formació.