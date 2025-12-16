La Diputació lliura a Sant Mateu de Bages el projecte per millorar l'accés al castell de Coaner

L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages ha rebut de la Diputació de Barcelona el Projecte d'adequació de l'accés a la torre del castell de Coaner, una actuació clau per millorar la seguretat, la comoditat i la integració paisatgística de l'itinerari fins a aquest conjunt monumental declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
Un conjunt monumental de gran valor històric
El castell de Coaner, del qual es conserva la torre circular situada al capdamunt d'un turó i algunes restes de murs als seus peus, forma un conjunt patrimonial de gran rellevància juntament amb la veïna església romànica de Sant Julià. El monument està documentat des de l'any 960 i té la consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), fet que en subratlla el seu valor històric i patrimonial dins del conjunt del país.
Al llarg de les darreres dècades, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona ha impulsat diferents estudis i intervencions per preservar i restaurar aquest conjunt monumental. Les primeres actuacions documentades es remunten a l'any 1955, amb treballs a l'església, mentre que entre els anys 1997 i 2002 es van dur a terme els estudis i projectes previs a les obres d'urgència de consolidació del turó i de restauració de la torre del castell. Més recentment, l'any 2024, es van finalitzar les obres de restauració de l'interior de la torre.
Una necessitat detectada des de fa anys
Malgrat aquestes actuacions, l'accés al castell continua presentant importants limitacions. El camí actual no es reconeix amb claredat, l'ascens es fa mitjançant una escala molt dreta i irregular i no disposa de proteccions de seguretat, fet que en dificulta l'ús i pot comportar riscos per als visitants. Aquesta situació ja havia estat detectada com una problemàtica prioritària en el Pla director del conjunt monumental de Coaner, redactat l'any 2019, que assenyalava la millora de l'accés com un dels objectius principals a assolir.
El projecte lliurat ara per la Diputació dona resposta a aquesta necessitat i planteja una actuació integral per completar les intervencions al castell i facilitar-ne la visita en condicions òptimes de seguretat.
Un nou accés més segur i integrat al paisatge
La proposta defineix un nou traçat d'accés des dels peus del turó fins a la torre, amb l'objectiu de fer-lo molt més segur, còmode i respectuós amb l'entorn immediat i amb el paisatge. El projecte té en compte el valor simbòlic i històric del lloc i aposta per una solució que s'integri de manera natural en el medi, evitant impactes visuals innecessaris.
El recorregut es concep en diversos trams, amb replans amplis que permeten el descans dels visitants i conviden al gaudi del paisatge i del conjunt monumental. A més, es preveu la construcció d'una nova escala que substitueixi l'actual, millorant notablement les condicions de seguretat i d'accessibilitat.
Arqueologia i posada en valor del conjunt
Com a fase prèvia a l'execució de les obres, el projecte inclou una campanya arqueològica que permetrà aprofundir en el coneixement del recinte del castell. Aquesta intervenció servirà per obtenir informació rellevant que ajudi a redefinir amb criteri els recorreguts i a posar en valor les restes conservades del conjunt, reforçant-ne la lectura històrica i patrimonial.
El treball ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, ha tingut un cost de 9.000 euros en la fase de redacció i preveu una inversió de 106.434,93 euros per a l'execució de les obres.