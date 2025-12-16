Junts per Manresa reclama un itinerari segur per a vianants entre Les Cots i els Dolors

Junts per Manresa portarà al ple municipal d'aquest dijous una moció per reclamar la creació d'un itinerari segur per a vianants que connecti el barri de Les Cots amb la zona comercial dels Dolors, una demanda veïnal que, segons el grup, s'arrossega des de fa dècades i que afecta la mobilitat quotidiana i l'accés a serveis bàsics.
Una connexió inexistent i insegura
El grup municipal de Junts per Manresa defensarà al proper ple de l'Ajuntament una moció per posar fi a la manca d'un itinerari segur per a vianants entre el barri de Les Cots i la zona dels Dolors, un àmbit que concentra una part rellevant de l'oferta comercial de la ciutat. Segons el grup, tot i la proximitat física entre ambdós punts, la connexió a peu és avui pràcticament inexistent.
El president del grup municipal, Ramon Bacardit, assegura que la situació actual és "absolutament precària" i recorda que fa dècades que els veïns reclamen una alternativa segura per anar caminant cap a la resta de la ciutat. Actualment, l'accés només es pot fer a través de camins estrets, sense protecció i compartits amb vehicles, com el camí de les Cots o el camí dels Tovots, fet que genera situacions de risc i desincentiva els desplaçaments a peu.
La Pujada Roja com a barrera física
Junts subratlla que el problema no és la distància, sinó la configuració viària de l'entorn. El barri de Les Cots es troba a pocs metres de diversos punts de venda d'alimentació i serveis situats als Dolors, però la Pujada Roja actua com una barrera física que impedeix una connexió directa i segura per als vianants.
Aquesta manca d'accessibilitat obliga els veïns a fer recorreguts més llargs, poc pràctics i insegurs per cobrir necessitats tan quotidianes com la compra diària o l'accés a determinats serveis. Segons Junts, aquesta situació penalitza especialment les persones grans, els infants i aquells veïns que no disposen de vehicle privat.
Les propostes de la moció
La moció que presentarà Junts per Manresa planteja dues actuacions concretes. En primer lloc, encarregar un estudi d'alternatives per crear una connexió de vianants entre Les Cots i els Dolors, que inclogui diferents opcions, entre les quals una possible passera elevada que connecti el camí dels Tovots amb la zona dels Dolors. El grup fixa un termini màxim de sis mesos per disposar d'aquest estudi.
En segon lloc, la proposta demana que els resultats de l'estudi es presentin als veïns també en un termini màxim de sis mesos, amb l'objectiu de garantir transparència i participació veïnal en una actuació que afecta directament el dia a dia del barri.
Una reivindicació de cohesió urbana
Junts considera que ha arribat el moment de donar una resposta real a una reivindicació històrica del barri de Les Cots. Segons el grup, garantir un accés segur i digne cap a la zona dels Dolors no és només una qüestió de mobilitat, sinó també de cohesió urbana i equitat territorial.
La formació defensa que una ciutat que vol fomentar els desplaçaments a peu i reduir la dependència del vehicle privat ha de començar per assegurar connexions bàsiques i segures entre barris i zones de serveis. En aquest sentit, Junts reclama al govern municipal que "deixi de posposar una solució" i impulsi, d'una vegada, una actuació que doni resposta a una necessitat llargament expressada pels veïns.