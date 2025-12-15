Fem Manresa vol blindar el català a contractes i subvencions municipals de l'Ajuntament

Fem Manresa defensarà al ple municipal de desembre una moció per garantir la presència i l'ús del català en tots els contractes i subvencions de l'Ajuntament de Manresa. La proposta vol evitar que els diners públics contribueixin a la minorització de la llengua i estableix mecanismes de control i penalització en cas d'incompliment.
Una moció per reforçar el paper del català
Fem Manresa portarà al ple municipal de desembre una moció amb l'objectiu de blindar la llengua catalana en totes les licitacions i subvencions atorgades per l'Ajuntament de Manresa, així com pels seus organismes autònoms i empreses municipals. La iniciativa proposa introduir clàusules lingüístiques obligatòries en els plecs de contractació pública i establir requisits explícits en les bases reguladores de les subvencions locals, amb la voluntat que els recursos públics no financiïn, ni directament ni indirectament, la minorització del català.
Des de la formació municipalista asseguren que el consistori gestiona milions d'euros públics que han de servir al bé comú, i que això inclou necessàriament la normalització lingüística. En aquest sentit, consideren que la llengua catalana no és només un instrument de comunicació, sinó també un element central de la identitat nacional i una eina clau per a la cohesió social i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania, independentment del seu origen.
Clàusules lingüístiques a la contractació pública
Un dels eixos centrals de la proposta és la incorporació de clàusules lingüístiques als Plecs de Clàusules Administratives de totes les licitacions públiques municipals. Fem Manresa apunta que l'externalització de serveis, una pràctica habitual de l'administració, no sempre garanteix el dret de la ciutadania a ser atesa en català. Per això, la moció planteja que es garanteixi per contracte que el personal d'atenció al públic pugui atendre en català, que aquesta llengua sigui la utilitzada en la retolació, la documentació i la comunicació dels serveis, i que les propostes de millora en la formació lingüística del personal es valorin com un mèrit en els processos d'adjudicació.
La candidatura defensa que és responsabilitat de l'Ajuntament exigir a les empreses adjudicatàries, siguin públiques o privades, que assumeixin la formació lingüística de les seves plantilles, de manera que el lloc de treball esdevingui també un espai d'integració sociolaboral i d'arrelament al país.
Requisits en les subvencions municipals
La segona pota de la moció se centra en les subvencions que atorga el consistori. Fem Manresa proposa establir requisits lingüístics clars en les bases reguladores, amb una atenció especial a àmbits com l'educació en el lleure, l'esport base i la cultura popular. L'objectiu és assegurar la vehicularitat del català com a llengua d'acollida i de cohesió en espais clau de socialització, especialment entre infants i joves.
Segons la formació, en un context de caiguda de l'ús social del català i d'allò que defineixen com una situació d'emergència lingüística, les administracions locals no poden adoptar un paper passiu. Consideren que l'Ajuntament de Manresa té una responsabilitat política i moral d'actuar davant el retrocés de la llengua.
Seguiment, control i crida al consens
Per evitar que les mesures quedin en paper mullat, la moció inclou la creació de mecanismes de seguiment i control per verificar el compliment de les clàusules lingüístiques, així com l'establiment d'un règim de penalitzacions en cas d'incompliment contractual o de vulneració dels drets lingüístics de la ciutadania en serveis externalitzats o activitats subvencionades.
Fem Manresa ja ha fet arribar el text al govern municipal amb l'objectiu de facilitar-ne l'aprovació i la correcta execució, i insta la resta de forces polítiques a "no posar-se de perfil". Per a la candidatura, votar a favor d'aquesta moció és complir la llei i assumir el compromís d'utilitzar els recursos municipals per defensar la llengua catalana davant el que consideren una ofensiva uniformitzadora de l'Estat.