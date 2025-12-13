«Bon dia, Catalunya Central» dedica un especial a La Marató contra el càncer aquest diumenge

El programa dominical Bon dia, Catalunya Central, produït per Ràdio Santpedor i emès conjuntament amb les emissores d'Ona Bages - Moianès, oferirà aquest diumenge a partir de les 9 del matí una edició especial coincidint amb l'emissió de La Marató a TV3, enguany dedicada a la lluita contra el càncer.
Edició especial des dels estudis de Ràdio Santpedor
L'edició especial del programa s'emetrà en directe des dels estudis de Ràdio Santpedor a La Nau i estarà conduïda per Joel Buguñà, un dels coeditors del format, juntament amb Emma Codina, que assumirà la coedició del magazín a partir del 2026. La presentació comptarà també amb el suport de la copresentadora Laia Martínez.
L'espai vol sumar-se a l'esperit solidari de La Marató, una iniciativa plenament arrelada al país, oferint una programació centrada en la divulgació, la sensibilització i el compromís social al voltant del càncer, la principal causa de mortalitat a Catalunya.
Connexions arreu de la Catalunya Central
Durant el programa hi haurà connexions amb diferents emissores d'Ona Bages - Moianès per explicar les activitats solidàries vinculades a La Marató que es duguin a terme a diversos punts de la Catalunya Central. En el cas de Ràdio Sallent, la connexió permetrà fer també seguiment de l'evolució de la tradicional Fira de Santa Llúcia.
Aquest format conjunt vol reforçar la xarxa radiofònica del territori i donar visibilitat a iniciatives locals que contribueixen a l'èxit de la jornada solidària.
El càncer, una realitat creixent
L'especial aprofundirà en la realitat del càncer a Catalunya. Segons dades del Departament de Salut, aquesta malaltia va causar 17.000 morts l'any 2024, una mitjana de 46 defuncions diàries, i va generar 42.851 nous diagnòstics el mateix any. La incidència continua a l'alça, amb una previsió d'increment del 3,29% durant el 2025.
Les dades també indiquen que un de cada dos homes i una de cada tres dones patiran càncer al llarg de la seva vida, un fet que posa de manifest la importància de la prevenció i la detecció precoç.
Entrevistes i mirada humana
Aquest context serà present a les entrevistes del programa, que comptaran amb representants de l'Associació Contra el Càncer a la Catalunya Central. També hi participarà la infermera Berta Rodoreda, del CAP de Santpedor, que explicarà l'impacte dels programes de cribratge de càncer de mama.
A més, el programa donarà veu a Edna Avilés, estudiant de quart curs d'Educació Infantil que actualment afronta un procés oncològic. A la segona hora, el psicòleg Toño Corral abordarà la gestió emocional d'un diagnòstic de càncer i el seu impacte en pacients i famílies.
Compromís amb la divulgació i la solidaritat
Amb aquesta edició especial, Bon dia, Catalunya Central vol contribuir a la sensibilització social, donant visibilitat a dades, professionals i testimonis que treballen per avançar en el coneixement, la prevenció i el tractament del càncer, tot sumant-se a l'esperit solidari de La Marató.