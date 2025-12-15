15 de desembre de 2025

Política

El govern de Manresa portarà al ple la primera ordenança integral per a bicicletes i patinets elèctrics

La nova normativa busca reduir accidents, regular la circulació i protegir vianants i usuaris

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 10:44

El govern municipal de Manresa elevarà aquest dijous al ple la nova Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), que regula per primera vegada de manera integral bicicletes, patinets elèctrics i ginys sense motor. L'objectiu és adaptar la normativa local a les noves regulacions estatals i europees, reduir la sinistralitat, reforçar la convivència i protegir especialment els col·lectius més vulnerables.

Principals novetats de l'ordenança

El text defineix els requisits tècnics mínims dels vehicles, com llums homologades, elements reflectants, timbre i sistema de frenada, i estableix l'obligatorietat del casc per als usuaris de VMP i l'ús d'armilla reflectant. També regula els espais i la velocitat de circulació, prohibint el pas per voreres i illes de vianants, excepte en casos excepcionals, i permet la circulació en zones compartides amb vehicles amb limitacions de velocitat.

L'ordenança regula l'estacionament dels vehicles, amb retirada en cas d'abandonament, risc o afectació al domini públic, i inclou un règim sancionador amb multes entre 100 i 1.000 euros segons la gravetat de la infracció, inclosa l'alcoholèmia reiterada.

Aplicació i seguiment

El text preveu un període d'exposició pública de 30 dies un cop aprovat inicialment pel ple, perquè la ciutadania pugui presentar al·legacions. També inclou un règim transitori per adaptar-se als calendaris estatals i condicions específiques per a flotes de lloguer o ús econòmic, que hauran de disposar d'identificació, registre i assegurança.

Amb aquesta mesura, Manresa es posiciona com una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya a actualitzar la normativa local arran de la regulació estatal. Una campanya de difusió municipal informarà la ciutadania sobre les noves normes per garantir-ne un ús responsable.

