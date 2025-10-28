Manresa amplia els aparcaments de bicicletes abans del llançament del servei Baik el 2026

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs d'ampliació de la xarxa d'estacionaments per a bicicletes a la ciutat, amb la creació de 40 noves estacions. La mesura forma part del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i està relacionada amb el projecte Baik, el nou servei municipal de bicicletes elèctriques que es posarà en marxa l'any vinent.
40 noves estacions per fomentar la mobilitat sostenible
Aquest dimarts, 28 d'octubre, han començat les obres per ampliar la xarxa d'aparcaments per a bicicletes a Manresa. L'actuació, inclosa dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), té com a objectiu fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià i reforçar la infraestructura urbana abans de l'entrada en funcionament del nou servei de bicicletes elèctriques Baik.
Els treballs preveuen la creació de 40 noves estacions d'estacionament, que se sumaran a les 56 ja existents. En total, s'instal·laran 33 zones d'aparcament en calçada i 7 més en places públiques, situades estratègicament a prop d'equipaments i punts d'interès turístic. Els espais estaran senyalitzats amb pintura verda acrílica i pictogrames de bicicletes, i comptaran amb elements separadors per garantir la seguretat dels usuaris.
Segons les previsions municipals, els treballs s'enllestiran en un màxim de dos mesos.
Cap a una xarxa amb capacitat per a més de 700 bicicletes
Actualment, Manresa disposa de 56 estacions amb capacitat per a 336 bicicletes. Amb les noves instal·lacions, que permetran aparcar fins a quatre bicicletes per estació, la ciutat arribarà a 96 punts d'aparcament amb una capacitat total per a 736 bicicletes.
Aquesta ampliació busca donar resposta a la creixent demanda d'espais per aparcar bicicletes i preparar la ciutat per al desplegament del servei Baik, que introduirà un volum significatiu de bicicletes elèctriques d'ús compartit.
El servei Baik, una aposta per la mobilitat elèctrica
El projecte Baik, presentat el passat mes de maig, oferirà una flota de 200 bicicletes elèctriques per a ús turístic i ciutadà. El servei tindrà dues modalitats de lloguer: una de curta durada, d'un màxim d'una setmana, adreçada a visitants, i una altra de llarga durada, per períodes mensuals o anuals, destinada a residents, estudiants i treballadors de Manresa.
A més, Manresa Turisme organitzarà visites guiades amb aquestes bicicletes per descobrir la ciutat de manera sostenible.
Finançament europeu i nova seu operativa
El projecte, amb un pressupost global de 590.000 euros, es finança amb una subvenció dels fons europeus Next Generation, dins els Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, impulsats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
A banda de les estacions i de la flota de bicicletes, el finançament també cobreix la creació d'un local operatiu a la plaça Bages, que farà les funcions de punt d'atenció, taller i magatzem del servei.