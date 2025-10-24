Sant Fruitós es prepara per acollir la Copa Catalana Internacional de BTT el 31 de gener

Sant Fruitós de Bages tornarà a ser, el dissabte 31 de gener, epicentre del ciclisme de muntanya amb la celebració de la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point, una de les proves més prestigioses del calendari estatal i internacional. La jornada combinarà competició d'alt nivell amb activitats populars, com una sortida de gravel no competitiva i la Super Cup Youth, destinada als més petits.
Els millors corredors inauguren la temporada a Sant Fruitós
El municipi acollirà per segon any consecutiu l'inici de la temporada d'aquesta competició, una de les que més punts UCI reparteix a nivell mundial. La cita atraurà alguns dels millors corredors internacionals, que estrenaran el seu calendari competitiu en un circuit exigent i tècnic, dissenyat per avaluar l'estat de forma dels participants.
El regidor d'Esports, Xavier Navarro, ha destacat que "és un orgull acollir per segon any consecutiu una prova d'aquest nivell al nostre municipi i que, a més, ens posa al mapa com a referent esportiu".
Horaris i categories
La competició arrencarà a les 12 del migdia amb les categories Elit i Sub23 masculí. A 3/4 de 2 del migdia prendran la sortida les categories Elit i Sub23 femení, Júnior masculí i Màster 30 masculí, mentre que la resta de participants ho faran a 2/4 de 4 de la tarda.
El recorregut, boscós i amb trams que combinen força física i tècnica, permetrà als esportistes posar-se a prova en el primer gran examen de la temporada.
Una festa ciclista oberta a tothom
A més de la prova professional, la jornada oferirà una sortida de gravel no competitiva -dins del circuit Gravel Ride Tour- que començarà a 2/4 de 10 del matí. Amb 60 quilòmetres de recorregut i 1.000 metres de desnivell positiu, la ruta està pensada per gaudir del paisatge i de la convivència entre participants, amb un arròs popular a l'arribada.
La regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, ha remarcat que "aquesta prova genera activitat i moviment al municipi, ja que esportistes, famílies i aficionats descobreixen Sant Fruitós, els seus comerços i la seva oferta gastronòmica".
Els més petits, protagonistes de la Super Cup Youth
A les 10 del matí començarà la Super Cup Youth amb la categoria aleví, seguida de la categoria Infantil a les 10.40h. Els circuits, adaptats a l'edat dels participants, permetran que els joves ciclistes visquin l'experiència de competir en un ambient professional.
L'alcalde, Joan Carles Batanés, ha afirmat que "aquest tipus d'esdeveniments són molt més que esport: són una oportunitat per donar a conèixer Sant Fruitós de Bages i reforçar el nostre compromís amb un model de poble actiu i saludable".
Un referent del ciclisme català i estatal
Amb aquesta nova edició, Sant Fruitós de Bages consolida el seu paper com a referent del calendari ciclista català i estatal, reafirmant el seu suport tant al ciclisme d'elit com al de base.
Les inscripcions per a totes les proves ja són obertes al web oficial.