Leroy Merlin tancarà la botiga de Manresa a final d'any i estudia reubicar tota la plantilla

La botiga de Leroy Merlin a Manresa abaixarà definitivament la persiana el pròxim 31 de desembre, segons ha avançat Regió7 i ha confirmat NacióManresa. La companyia considera que l'establiment del polígon dels Trullols ja no s'ajusta al model de botiga que vol impulsar en els pròxims anys, basat en espais "més amplis, moderns i adaptables" que permetin millorar l'experiència de compra.
Un espai de 3.000 m2 que l'empresa no veu viable renovar
L'establiment, de prop de 3.000 metres quadrats i ubicat als baixos d'un edifici compartit amb altres negocis, queda lluny del format que la multinacional vol potenciar. Fonts de l'empresa expliquen que, per dimensions i antiguitat, la botiga de Manresa "no es pot adaptar" als nous estàndards i, per aquest motiu, s'ha optat pel tancament.
Reubicació del personal en altres centres
Pel que fa a la plantilla, Leroy Merlin ha activat un pla de reubicació perquè els treballadors que ho vulguin puguin ser traslladats a altres botigues de la companyia a la regió. L'empresa remarca que manté "el compromís amb l'ocupació de qualitat" i que l'objectiu és evitar pèrdues de llocs de treball.
De l'antic Akí a l'actual Leroy Merlin Compact
L'arribada de Leroy Merlin a Manresa es va produir el 2022, quan la companyia va transformar l'antic Akí Bricolaje, que havia obert el 2009, dins el procés de fusió entre ambdues marques.