Sant Fruitós posa la primera pedra del nou pavelló i gimnàs del Pla del Puig, un projecte de 5,8 milions

Sant Fruitós de Bages ha viscut aquest dijous un moment històric amb la col·locació de la primera pedra del nou pavelló esportiu i gimnàs de l'escola Pla del Puig. L'acte, celebrat al migdia, simbolitza l'inici oficial de les obres d'un equipament llargament esperat al municipi, que ja havia començat a prendre forma el mes de setembre amb l'execució de la primera fase dels treballs.
Durant la cerimònia, s'ha enterrat una càpsula del temps amb diversos elements representatius, com un document amb els noms de totes les persones implicades en el projecte, un exemplar del butlletí municipal, la revista infantil Petit Fruitó, l'últim número del Montpeità i el diari Regió7 del dia.
L'alcalde, Joan Carles Batanés, ha destacat que el nou pavelló "significa un reconeixement a l'esforç de tres governs consecutius i és un premi al camí recorregut fins aquí", remarcant que "no ha estat un procés fàcil, però ara es converteix en una satisfacció perquè els ciutadans tindran un nou equipament".
També hi ha intervingut el redactor del projecte, l'arquitecte Joan Carles Navarro, que ha explicat que "es va preveure un equipament construït en fases per poder fraccionar els costos, aconseguint un gimnàs complet i una pista coberta dins la primera etapa".
Després dels parlaments, diversos representants dels àmbits educatius i esportius han participat en l'acte simbòlic de tapar el forat amb sorra, i l'acte s'ha tancat amb un brindis conjunt entre tots els assistents.
Un espai compartit entre escola i entitats esportives
El futur pavelló i gimnàs tindrà una doble funcionalitat: durant l'horari lectiu serà utilitzat per l'alumnat del centre educatiu, mentre que a les tardes i caps de setmana acollirà activitats esportives municipals.
Aquesta primera fase, que es preveu finalitzar coincidint amb l'inici del curs 2026-2027, inclou la construcció d'un gimnàs complet i una pista poliesportiva de formigó de 40x20 metres. El gimnàs estarà connectat directament amb el pati de l'escola i disposarà de vestidors propis i accessos independents tant des del centre educatiu com des del pavelló.
L'entitat ASFE, amb 450 esportistes, podrà així dur a terme tots els entrenaments a Sant Fruitós, sense haver de desplaçar-se a municipis veïns per manca d'espai. L'equipament s'alçarà en dues alçades -12 metres per al pavelló i 6 per al gimnàs- i està dissenyat amb criteris d'accessibilitat i eficiència energètica.
Un projecte llargament gestat des del 2017
El projecte del pavelló i gimnàs del Pla del Puig va començar a gestar-se el 2017, quan la Generalitat i l'Ajuntament van acordar que el Departament d'Educació assumiria la construcció de l'escola, mentre que el consistori s'encarregaria del pavelló i del gimnàs.
Des d'aleshores, el projecte ha evolucionat en diverses etapes: el primer disseny es va completar el 2019, i el 2022 se'n va redactar una nova versió valorada en 4,3 milions d'euros. Finalment, el 2024 es va reformular per poder-lo executar per fases i fer-lo més viable econòmicament.
L'abril de 2025, l'Ajuntament va formalitzar un préstec de 4 milions d'euros per finançar-ne la construcció, que s'ha començat a executar aquest setembre. El cost total del projecte s'estima en 5,8 milions d'euros, amb un pressupost inicial de 3,6 milions per a la primera fase.