Sant Fruitós impulsa un taller de manualitats per fomentar la creativitat entre adults

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha programat un taller de manualitats adreçat a persones adultes amb l'objectiu de potenciar la creativitat, l'expressió artística i el treball manual. El curs, que tindrà lloc al Nexe - Espai de Cultura, constarà de tres sessions els dies 12, 19 i 26 de novembre.
Un espai per a la creativitat i l'expressió artística
La iniciativa s'emmarca dins el programa de formació continuada per a adults que impulsa el consistori, i vol oferir un espai d'aprenentatge lúdic i alhora relaxant per a la població adulta. Les sessions es faran de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre i estaran centrades en tècniques pràctiques i creatives.
Els participants aprendran a dissenyar postals decoratives, atrapasomnis i ventalls personalitzats, treballant diferents materials i estils artístics. L'objectiu és fomentar la imaginació i l'habilitat manual, tot creant un ambient participatiu i proper.
Inscripcions obertes i places limitades
El preu total del curs és de 15 euros, i poden inscriure-s'hi totes les persones majors de 18 anys. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a l'Àrea d'Atenció a les Persones (carrer Padró, 74) o bé telemàticament a través del web municipal.
Les places són limitades i s'atorgaran per ordre d'inscripció, fet que convida a apuntar-s'hi amb antelació per garantir plaça en una proposta que combina formació, creativitat i socialització.