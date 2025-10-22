Sant Fruitós organitza una excursió gratuïta al MNAC per descobrir l'alimentació d'altres èpoques

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat per al proper dissabte una excursió gratuïta al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per participar en l'activitat Art al rebost. La proposta convida a descobrir, a través de l'art, com menjaven i vivien les persones de fa més de tres segles, amb un recorregut per les sales del Gòtic, el Renaixement i el Barroc.
Un viatge per la història a través de l'art i l'alimentació
L'activitat Art al rebost ofereix una experiència cultural i educativa que combina art, història i alimentació. Els participants podran observar obres del MNAC que mostren com eren els costums alimentaris entre els segles XIV i XVIII, reflexionar sobre els hàbits del passat i comparar-los amb els d'avui.
Amb una durada aproximada de dues hores, la visita està pensada per a públic familiar i busca estimular la mirada artística i la curiositat dels assistents. A més, inclou moments per dibuixar i expressar impressions personals a partir de les obres observades.
Detalls pràctics de la sortida
L'excursió tindrà lloc el dissabte 25 d'octubre i inclourà el desplaçament amb autobús fins a Barcelona. La sortida serà a 2/4 de 10 del matí des de la plaça de la Vila de Sant Fruitós de Bages, i la visita guiada al MNAC començarà a les 11 del matí. Un cop acabada, el grup tornarà cap al municipi.
La participació és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia a través del formulari en línia, ja que les places són limitades.
Una col·laboració cultural
Aquesta proposta és fruit de la col·laboració entre el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós de Bages i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb l'objectiu de fomentar la participació cultural i acostar l'art i la història a tots els públics.