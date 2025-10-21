Sant Fruitós de Bages celebrarà el Comerç al carrer de tardor amb descomptes i activitats

Aquest dissabte 25 d'octubre, Sant Fruitós de Bages es tornarà a omplir d'ambient amb una nova edició del Comerç al carrer de tardor. La cita, organitzada per l'Associació de Comerciants amb el suport de l'Ajuntament, oferirà una jornada plena d'activitat, descomptes i animació per fomentar el comerç local i la vida als carrers del municipi.
El comerç surt al carrer amb promocions i música
A partir de les 10 del matí, els establiments participants instal·laran les seves parades al davant de les botigues per mostrar els seus productes i serveis, oferint ofertes especials, promocions i novetats. Els visitants podran passejar pels carrers comercials i descobrir les propostes dels comerços locals en un ambient de festa i proximitat.
La jornada comptarà amb la presència de la xaranga Buidant la Bota, que recorrerà els carrers de Sant Fruitós posant-hi música i bon humor. A més, hi haurà una parada de castanyes a la plaça Onze de Setembre, que contribuirà a donar un aire de tardor a la celebració.
Activitats familiars i premis per als més petits
Enguany, la principal novetat és l'activitat Troba l'objecte perdut, un joc pensat per a infants d'entre 2 i 10 anys. Els participants hauran de trobar quatre objectes amagats a les cartelleres del municipi seguint les pistes d'un fulletó amb imatges, disponible a les escoles o al Cobert de la Màquina de Batre.
Quan completin la recerca, els nens i nenes rebran una paperina de castanyes i un val de dues entrades per als Pastorets al Teatre Casal Cultural.
Una jornada per reforçar el comerç local
El Comerç al carrer de tardor és una iniciativa de l'Associació de Comerciants de Sant Fruitós de Bages amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu és dinamitzar els carrers del poble, donar visibilitat als establiments locals i oferir una experiència familiar i comercial completa.