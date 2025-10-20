Sant Fruitós de Bages estrena la seva nova bandera inspirada en l'escut i la història local

Sant Fruitós de Bages ja llueix la seva nova bandera oficial, aprovada en el ple de setembre. El nou símbol, que combina elements heràldics i referències històriques, s'ha instal·lat a la façana de l'Ajuntament i a la sala de plens municipal, i serà present a partir d'ara en tots els actes institucionals del municipi.
Una bandera que reflecteix la identitat del municipi
La nova bandera de Sant Fruitós de Bages és fruit d'un treball per reforçar la identitat simbòlica del municipi i adequar-la a les normes heràldiques vigents. Es tracta d'una bandera apaïsada amb fons verd, color que connecta amb l'escut oficial del municipi i amb el paisatge natural que envolta la població.
Al centre hi destaca, en color blanc, la figura del monestir de Sant Benet de Bages, un dels emblemes més representatius del patrimoni local. Aquesta icona vol ser un reconeixement al pes històric i cultural del monestir, vinculat des de fa segles al territori.
Elements simbòlics i significat
A la part superior de la bandera s'hi disposen cinc estrelles blanques, que simbolitzen les antigues parròquies que formaven el terme municipal. Són una al·lusió a la història administrativa i eclesiàstica de Sant Fruitós, i alhora un recordatori del seu caràcter plural i integrador.
A la part inferior, una franja groga representa el foc amb què va ser cremat Sant Fruitós, una figura clau en la tradició religiosa i llegendària del poble. Aquest element confereix a la bandera un component identitari i espiritual, connectant el passat amb el present.
Un nou símbol per als actes oficials
Amb aquesta nova ensenya, Sant Fruitós de Bages es dota d'un símbol oficial actualitzat que ja oneja a la façana de l'Ajuntament i que presideix la sala de plens. La bandera s'utilitzarà a partir d'ara en tots els actes institucionals, cerimònies i celebracions locals, reforçant la visibilitat i la representació del municipi.
La seva aprovació en el ple municipal del mes de setembre culmina un procés per dotar Sant Fruitós d'un element heràldic complet, que uneix la tradició, el patrimoni i la memòria col·lectiva sota una mateixa imatge representativa.