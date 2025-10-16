Sant Fruitós intensifica els controls a ciclistes i patinets per millorar la seguretat viària

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme, entre el 20 i el 26 d'octubre, una campanya de control específic de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) -com ara patinets elèctrics-, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit (SCT). L'objectiu és garantir un ús responsable d'aquests vehicles, cada vegada més habituals a la via pública, i millorar la seguretat viària al municipi.
Una campanya per reduir el risc d'accidents
Aquesta acció s'emmarca dins de les campanyes preventives del Servei Català de Trànsit, que aquesta tardor s'estan desplegant de manera simultània a diversos municipis de Catalunya. En el cas de Sant Fruitós, la Policia Local instal·larà diversos punts de control repartits pel nucli urbà i els accessos al municipi per tal de vigilar i corregir conductes de risc per part dels ciclistes i usuaris de VMP.
L'objectiu principal és garantir el bon ús i el compliment de les condicions de circulació d'aquests vehicles, tant per la seva pròpia seguretat com per la dels altres usuaris de la via, especialment els vianants. La circulació incorrecta per voreres, l'excés de velocitat, la manca d'elements de seguretat o l'ús de dispositius electrònics mentre es condueix són algunes de les infraccions més habituals que es volen prevenir.
Promoure la convivència a l'espai públic
Des de la Policia Local es remarca que la convivència entre els diferents modes de mobilitat -cotxes, bicicletes, patinets i vianants- depèn del respecte mutu i del compliment de les normes. L'increment de patinets elèctrics i bicicletes a Sant Fruitós de Bages ha comportat nous reptes per a la seguretat viària, especialment en zones de gran afluència com els entorns escolars i les avingudes principals.
A més dels controls, la campanya també tindrà un component pedagògic, amb l'objectiu d'informar i sensibilitzar els usuaris sobre les obligacions i recomanacions bàsiques: portar casc en els casos obligatoris, circular per la calçada o carrils bici, respectar els semàfors i els passos de vianants, i no superar els 25 km/h de velocitat màxima permesa.
Coordinació amb el Servei Català de Trànsit
El Servei Català de Trànsit impulsa periòdicament aquestes campanyes de caràcter preventiu i correctiu, que busquen reduir l'accidentalitat i fomentar una mobilitat més segura i sostenible. En aquest sentit, la iniciativa a Sant Fruitós de Bages forma part d'una estratègia global per adaptar la seguretat viària a nous models de desplaçament urbà, on els patinets i bicicletes han guanyat protagonisme.