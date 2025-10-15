«Boja», de Mariona Esplugues, sacsejarà Sant Fruitós per trencar tabús sobre la salut mental

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 18 d'octubre Boja, una obra escrita, dirigida i interpretada per Mariona Esplugues. La peça combina teatre, performance i comèdia per parlar de la salut mental des d'una mirada directa i sense filtres, amb l'objectiu de trencar estigmes i normalitzar allò que sovint s'oculta.
Una proposta per mirar la salut mental sense por
Aquest dissabte 18 d'octubre, a les 8 del vespre, el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages es convertirà en l'escenari de Boja, una obra teatral escrita, dirigida i interpretada per Mariona Esplugues. L'espectacle vol visibilitzar la realitat dels trastorns mentals sense dramatismes, fugint dels tòpics i mostrant-los des d'una mirada honesta i plena d'humor.
Una experiència vital portada a escena
Boja és una proposta íntima i valenta que retrata en primera persona l'experiència de l'actriu durant setze anys de visites a consultes psiquiàtriques. A través d'un llenguatge teatral fresc i proper, Esplugues ofereix un relat personal que oscil·la entre el drama i la comèdia, reivindicant la llibertat de parlar obertament sobre salut mental.
Teatre, performance i reivindicació
L'obra combina teatre, performance i comèdia en una posada en escena que busca connectar emocionalment amb el públic, fent-lo reflexionar i, alhora, somriure. Boja és també un acte de llibertat, una manera d'assumir la vulnerabilitat com a força i d'obrir un espai de diàleg sobre temes que encara generen silenci social.
Una mirada necessària
Amb aquesta proposta, Mariona Esplugues s'afegeix al corrent d'artistes que utilitzen la creació escènica com a eina de sensibilització i canvi social. Boja convida a trencar els tabús i els estigmes que encara envolten la salut mental, demostrant que parlar-ne és, en si mateix, un gest de valentia i esperança.
Les entrades es poden adquirir per 10 euros de forma anticipada per internet o per 12 euros el mateix dia de la funció.