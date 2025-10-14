Educació analitza amb l'Ajuntament de Sant Fruitós les necessitats dels centres educatius locals

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i representants del Departament d'Educació de la Generalitat han mantingut una trobada per analitzar les necessitats dels centres educatius del municipi. La reunió ha servit per abordar aspectes com l'estat de les infraestructures, el personal docent i altres recursos educatius. La jornada ha inclòs visites als principals centres de la vila i ha posat sobre la taula la necessitat de millores a l'Escola Monsenyor Gibert.
Reunió institucional per valorar l'estat de l'educació al municipi
Divendres passat, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, el regidor d'Ensenyament, David Serrano, i la tècnica municipal d'Ensenyament i Esports, Mireia Subirana, han rebut la visita de Saray Gómez, directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, i de Marc Peñarroya, director adjunt.
L'objectiu principal de la trobada ha estat analitzar les necessitats actuals dels centres educatius del municipi, tant pel que fa a infraestructures com a qüestions organitzatives. Durant la reunió, s'ha posat especial atenció en l'estat dels edificis, les instal·lacions i la situació del personal docent, vetlladores i altres professionals de suport.
Prioritat: millores a l'Escola Monsenyor Gibert
Entre els temes tractats, l'Ajuntament ha exposat la necessitat d'intervenir a l'edifici de l'Escola Monsenyor Gibert, que amb el pas dels anys ha vist envellir les seves instal·lacions. El consistori ja ha elaborat un informe tècnic que detalla les actuacions de millora i rehabilitació necessàries per garantir unes condicions òptimes.
En aquest sentit, el govern local ha sol·licitat formalment al Departament d'Educació que impulsi les obres corresponents de millora i adequació.
Visita als centres i contacte directe amb les direccions
Després de la reunió inicial a l'Ajuntament, el regidor d'Ensenyament, David Serrano, ha acompanyat els representants del Departament d'Educació en una visita als centres educatius Monsenyor Gibert, Paidos i Pla del Puig. Durant la jornada, les direccions dels centres van poder exposar directament les seves necessitats a la directora territorial i al seu equip.
Gómez i Peñarroya van aprofitar també per assessorar els equips directius en qüestions de gestió i organització, en un intercanvi de propostes i experiències destinat a millorar el funcionament del sistema educatiu local.
Una jornada per reforçar la col·laboració i compartir projectes
La jornada va incloure també una visita a l'Institut Gerbert d'Aurillac, on els representants d'Educació van conèixer el mural col·lectiu elaborat per l'alumnat del centre. L'obra simbolitza els valors de convivència, creativitat i germanor que s'han consolidat al llarg dels deu anys d'intercanvis amb el Lycée Jean Giraudoux de Châteauroux, en el marc del programa Batxibac.